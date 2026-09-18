Torniamo ad occuparci di Google Keep, l’app multi-piattaforma di Google che permette di creare, modificare e condividere note, liste e promemoria, perché il team di sviluppo ha recentemente aggiornato l’app per rilasciare una novità.

Nello specifico, il widget “Raccolta note” riceve un design decisamente più moderno, dando totale spazio alle note e rimuovendo la barra verticale delle scorciatoie presente in precedenza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Google Keep si aggiorna e dona agli utenti una novità

Google ha recentemente avviato il rilascio della nuova versione 5.26.365.00.90 dell’app Google Keep per dispositivi Android. Dopo l’aggiornamento gli utenti potranno riscontrare una novità che però non ha nulla a che vedere con le modifiche all’interfaccia utente in fase di sviluppo di cui vi abbiamo parlato.

A cambiare con l’aggiornamento, come anticipato in apertura, è il widget “Raccolta note“. La seguente immagine mette a confronto l’anteprima del widget (fornita nel selettore dei widget di Android) nella vecchia e nella nuova iterazione.

Rispetto al passato, sostanzialmente, Google ha rimosso la barra delle scorciatoie per la creazione di una nuova nota presente nella parte destra, espandendo le anteprime delle varie note in modo da far loro occupare tutta la larghezza.

Come si presenta il nuovo widget

Dal punto di vista operativo, selezionando il widget (che di base ha dimensioni 4×3) per aggiungerlo alla schermata Home, il widget continua a chiedere quale categoria di note mostrare (sostanzialmente le voci sono “Tutte le note”, “Note fissate” e poi tutte le etichette create dall’utente).

Selezionando la categoria desiderata (nel nostro caso “Note fissate”), il widget verrà aggiunto alla schermata Home dello smartphone. Gli utenti potranno aumentarne le dimensioni con la procedura classica di pressione prolungata e trascinamento delle maniglie (noi, ad esempio, lo abbiamo esteso per occupare tutto lo spazio della pagina).

Le scorciatoie presenti in precedenza non sono sparite: esse sono state raggruppate all’interno del pulsante flottante circolare “+”: selezionandolo si aprirà un foglio a comparsa che consente all’utente di scegliere la tipologia di nota che desidera creare (tra “Nota di testo”, “Elenco”, “Nota audio”, “Disegno” e “Nota fotografica”).

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Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Keep: note ed elenchi su uno smartphone Android è sufficiente raggiungere la pagina dedicata sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

La versione rivista del widget “Raccolta note” è disponibile per tutti gli utenti che installano la versione 5.26.365.00.90 dell’app: nel caso in cui abbiate installato questa versione e non lo vediate, potrete provare ad effettuare un arresto forzato dell’app.