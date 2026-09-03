A circa un anno dall’introduzione anche sugli smartwatch dell’app Meteo Pixel che ha sostituito la vecchia app Meteo, Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento che porta con sé un tris di novità sugli smartwatch della gamma Pixel.

Nello specifico, la nuova versione dell’app dona agli utenti Pixel Watch tre nuove complicazioni per il quadrante che si aggiungono a quelle già esistenti in precedenza, ovvero “Alba e tramonto”, “Indice UV” e “Meteo”. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Meteo Pixel per Wear OS si aggiorna

A poche settimane dal rilascio della nuova versione dedicata agli smartphone della gamma Pixel che ha portato con sé una nuova icona leggermente rivista e il dato relativo all’ultimo aggiornamento delle previsioni, come anticipato in apertura, Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione dedicata ai Pixel Watch di Meteo Pixel.

La nuova versione 1.0.0.94 dell’app mette a disposizione degli utenti tre nuove complicazioni per il quadrante, ovvero quei “widget” che arricchiscono il quadrante (o watch face) dello smartwatch con Wear OS.

Le tre nove complicazioni (via Android Authority) sono Indice della qualità dell’aria, Polline e Precipitazioni e vanno ad affiancare le già presenti “Alba e tramonto”, “Indice UV” e “Meteo” (ovvero le previsioni attuali).

Queste nuove complicazioni sono in fase di distribuzione graduale per tutti gli utenti in possesso di un Pixel Watch compatibile e, in generale, contribuiscono a migliorare l’esperienza utente complessiva.

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Come scaricare (o aggiornare) l’app

L’app Meteo Pixel è disponibile per tutti i Pixel compatibili (dai Pixel 6 in avanti) attraverso il Google Play Store: per scaricarla (o aggiornarla), basterà effettuare un tap sul badge sottostante e selezionare “Installa” (o “Aggiorna”). Sugli smartwatch della gamma Pixel Watch l’aggiornamento dovrebbe venire in automatico; in alternativa, potete verificare manualmente sempre tramite Play Store.