Poche ore fa vi abbiamo raccontato che, con il lancio dei Pixel 11, Google ha colto l’occasione per modernizzare le icone di alcune delle proprie app e, tra queste, rientra Meteo Pixel.

L’app per le previsioni del tempo predefinita degli smartphone (e tablet) della gamma Pixel, che ha debuttato nell’agosto 2024 con i Pixel 9 e ha ricevuto il redesign espressivo un anno più tardi, porta con sé altre piccole novità oltre alla nuova icona con questo aggiornamento che arriva in concomitanza con i nuovi smartphone Made by Google. Scopriamo tutti i dettagli.

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Coi Pixel 11, Meteo Pixel si aggiorna con alcune novità

Come anticipato in apertura, con Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold, Google ha regalato una nuova icona a Meteo Pixel che è integrata nella nuova versione 1.1.20260626 dell’app.

La nuova icona riprende sostanzialmente quella precedente ma dice addio allo sfondo blu che rappresentava il cielo: ora lo sfondo è bianco, a tinta unita; non cambia invece l’elemento centrale, ovvero il sole leggermente coperto da una nuvola.

C’è una piccola novità nella schermata delle previsioni meteo

La nuova icona non è l’unica novità della versione 1.1.20260626 di Meteo Pixel. All’interno della schermata con le previsioni meteo per una località, infatti, Big G ha aggiunto il dato relativo all’ultimo aggiornamento delle previsioni che l’utente sta attualmente visualizzando.

Questo elemento è “fisso” nella barra d’intestazione, quella che ospita la freccia per tornare indietro (alla schermata con le località attuale e salvate dall’utente) e il nome della località mostrata, rimanendo in mostra anche quando l’utente scorre l’intera pagina delle previsioni.

Cambia nome una funzione non disponibile in Italia

Andando oltre, Big G ha apportato una piccola modifica a una funzione introdotta con i Pixel 10, ora disponibile anche sui Pixel 11, che però non è mai arrivata in Italia (è disponibile solo in Giappone e negli Stati Uniti).

Parliamo del Report meteo AI che, stando a quanto riportato dai colleghi di Android Authority, ha cambniato nome da AI Weather Report in Weather Brief (in italiano dovrebbe diventare “Riepilogo meteo”). Non sembrano esserci novità dal punto di vista del funzionamento.

Novità in arrivo per il salvaschermo “Meteo” sui Pixel 11

La stessa versione dell’app, sempre stando a quanto riportato dai colleghi di Android Authority, indica che il colosso di Mountain View stia apportando alcune modifiche al salvaschermo “Meteo” dei Pixel 11 per tenere conto della nuova funzionalità di ricarica estrema.

Ricarica estrema sospende le attività in background e le app non essenziali per caricare il dispositivo più velocemente.

In soldoni, pare che il salvaschermo vada a mostrare un etichetta per indicare quando il dispositivo stia sfruttando la ricarica estrema e gli indizi si nascondono in poche ma significative stringhe di codice.

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Come scaricare (o aggiornare) l’app Meteo Pixel

L’app Meteo Pixel è disponibile per tutti i Pixel compatibili (dai Pixel 6 in avanti) attraverso il Google Play Store: per scaricarla (o aggiornarla), basterà effettuare un tap sul badge sottostante e selezionare “Installa” (o “Aggiorna”). Questo nuovo aggiornamento verrà distribuito a breve.