Torniamo ad occuparci di Google Keep, l’app multi-piattaforma di Google che permette di creare, modificare e condividere note, liste e promemoria. Recentemente, il team di sviluppo ha implementato una novità per migliorare la ricerca interna alle note ma, già da tempo, sta lavorando ad altre interessanti novità.

Nello specifico, in futuro l’app potrebbe guadagnare una barra degli strumenti rivista grazie alla quale sarà più semplice creare note elaborate e complesse che includono, ad esempio, testo e elenchi di controllo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Google Keep: barra degli strumenti flottante in arrivo

Analizzando la versione 5.26.361.01.90 dell’app Google Keep, il noto insider AssembleDebug ha scoperto interessanti passi avanti nello sviluppo delle novità che caratterizzeranno l’interfaccia utente della creazione di una nota.

Dopo le prime evidenze emerse a inizio agosto e i successivi sviluppi di fine agosto, nuovi indizi suggeriscono che il team di sviluppo stia continuando a lavorare per migliorare l’esperienza utente ma abbia iniziato a percorrere una strada diversa (via Android Authority).

Innanzitutto, come potrete notare dalle immagini della seguente galleria, pare che Google abbia accantonato l’idea di apportare modifiche alla barra degli strumenti esistente (prima immagine) per sostituirla con una nuova barra degli strumenti flottante (seconda immagine).

Rispetto alla situazione attuale, cambierà completamente l’essenza della barra degli strumenti. Intanto spariscono il tasto “+” per gli allegati, il tasto per “A” per accedere alle opzioni di formattazione e il menù “Altro” (quello coi tre pallini all’estrema destra).

La nuova barra flottante, centrata, include quattro pulsanti in tutto. Il primo è converti nota in elenco con caselle di controllo: sfruttando questa opzione, il pulsante guadagna un menù contestuale che permette di effettuare la ri-conversione a nota testuale, eliminare tutti gli elementi con la spunta o deselezionare tutti gli elementi.

Il secondo pulsante è quello che consente di aggiungere una foto alla nota e permette ancora agli utenti di scegliere tra “Scatta foto” (con la fotocamera) e “Aggiungi immagine” (dal selettore dei file multimediali di sistema).

Il terzo pulsante è la digitazione tramite dettatura vocale che si limiterà comunque a trascrivere ciò che dice l’utente, senza accenni all’utilizzo dell’IA per ottimizzare le cose (in tal senso c’è una funzione apposita con Gemini Live). Il quarto e ultimo pulsante è quello per scrivere/disegnare a mano o con stilo.

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Il fatto che in questa barra degli strumenti flottante manchino strumenti come la formattazione, la possibilità di modificare lo sfondo delle note, la possibilità di effettuare ricerche interno alla nota o di eliminare la nota, porta a pensare che lo sviluppo di questa novità sia tutt’altro che ultimato.

A ulteriore riprova di ciò vi è un errato comportamento di questo elemento (quarta immagine della precedente galleria): all’apertura della tastiera, la barra degli strumenti non si nasconde automaticamente. Appuntamento quindi alla prossima versione di Google Keep dalla quale emergeranno sicuramente ulteriori sviluppi.

Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Keep: note ed elenchi su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.