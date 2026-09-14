HONOR si avvicina sempre di più alla presentazione ufficiale della serie Magic 9, fissata per il 28 settembre a Pechino durante il Magic Grand Ceremony che aveva già confermato la partnership con ARRI; a mano a mano che la data si avvicina, i dettagli tecnici diventano sempre più precisi e numerosi, coprendo ormai l’intera gamma, dal modello base fino alla variante più estrema.

Ne avevamo già seguito da vicino l’evoluzione, dai primi leak sul design fino alle specifiche emerse solo pochi giorni fa sulla Super Power Edition; oggi arrivano quelle che sembrano essere le specifiche quasi definitive sia del Magic 9 sia del Magic 9 Pro Max, insieme alla conferma di colorazioni e tagli di memoria per tutti e tre i modelli della gamma.

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Magic 9, un compatto con doppia fotocamera da 200 MP

Il Magic 9 standard si presenta come uno smartphone compatto, con un pannello LTPS da 6,37 pollici e risoluzione 2664 x 1236 pixel a 120 Hz, abbinato alla prima fotocamera selfie Android da 55 MP in formato quadrato con apertura f/2.0. Il dispositivo mantiene la certificazione IP68/69/69K già vista sul predecessore, insieme a un design con bordi ultra sottili e angoli arrotondati, oltre al pulsante AI dedicato e a un tasto scatto separato.

Sul retro, il modulo fotocamera abbandona l’anello circolare del Magic 8 Pro per una disposizione orizzontale a matrice larga: il sensore principale è da 200 MP con formato 1/1,4 pollici e apertura f/1.9, affiancato da un ultragrandangolare da 50 MP f/2.0 e da un teleobiettivo periscopico sempre da 200 MP, sensore 1/1,56 pollici e zoom ottico 3,5x con apertura f/2.6.

A muovere il telefono ci pensa lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, lo stesso chip già montato sull’uscente Magic 8 Pro; la batteria cresce invece a 8.000 mAh, con ricarica cablata da 80 W e ricarica wireless da 50 W, oltre al sensore di impronte digitali a ultrasuoni 3D sotto il display.

Il Magic 9 sarà disponibile nelle colorazioni Yellow Rice, Olive Green, Morning White e Curtain Black, con configurazioni di memoria da 12+256 GB, 12+512 GB, 16+512 GB e 16+1 TB; il design finale dovrebbe adottare una scocca unibody in vetro lavorato a freddo.

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Magic 9 Pro Max, display Black Diamond e chip a 2 nanometri

Il Pro Max sale a un display da 6,8 pollici LTPO con risoluzione 2868 x 1320 pixel sempre a 120 Hz, condividendo con il modello base la stessa fotocamera selfie quadrata da 55 MP e la stessa coppia di pulsanti AI e scatto.

Secondo un report recente, il pannello, soprannominato Black Diamond, con cornici sottilissime da 0,98 mm, promette neri più profondi e immagini più luminose, in quella che potrebbe rivelarsi una delle caratteristiche più distintive dell’intero flagship.

Sul retro trova posto un sensore principale da 200 MP con formato ancora più grande, 1/1,28 pollici, e apertura f/1.57, affiancato da un ultragrandangolare da 50 MP f/2.0 e da un secondo teleobiettivo periscopico da 200 MP costruito attorno a un sensore da 1/1,4 pollici con apertura f/2.6.

Il tutto è abbinato allo Snapdragon 8 Elite Gen 6, la nuova piattaforma di punta Qualcomm costruita su nodo a 2 nanometri, che colloca il Magic 9 Pro Max tra i primi smartphone al mondo a montarla.

La batteria sale a 8.800 mAh con supporto alla ricarica cablata da 100 W e wireless da 80 W; sul fronte biometrico, HONOR aggiunge il riconoscimento facciale 3D accanto al sensore di impronte a ultrasuoni, mentre l’audio beneficia di doppi speaker stereo 1216.

Il Magic 9 Pro Max sarà proposto nelle colorazioni Moss Green, Silver e Shadow Black, con tagli di memoria identici a quelli del modello base: 12+256 GB, 12+512 GB, 16+512 GB e 16+1 TB. Il comparto fotografico potrebbe includere due fotocamere ARRI da 200 MP, con un design finale in metallo unibody.

Magic 9 Super Edition, la variante più orientata alle prestazioni

Completa la gamma la Magic 9 Super Edition, disponibile nelle stesse colorazioni del modello base, Yellow Rice, Olive Green, Morning White e Curtain Black, ma con configurazioni di memoria leggermente ridotte: 12+256 GB, 12+512 GB e 16+512 GB.

Secondo i leak, questa variante monterebbe un display da 6,8 pollici a 165 Hz, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria enorme da 11.000 mAh; sul retro sarebbero presenti un sensore principale da 50 MP, un ultragrandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 50 MP, il tutto abbinato a un sistema di raffreddamento attivo e a una scocca in fibra di vetro.

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Prezzi e disponibilità

Tutti e tre i modelli, Magic 9, Magic 9 Pro Max e Magic 9 Super Edition, sono attesi al debutto il 28 settembre e risultano già disponibili per il preordine, anche se HONOR non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali per nessuna delle tre varianti.