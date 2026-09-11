HONOR ha appena confermato un nuovo prodotto in arrivo entro fine mese, subito dopo la serie Magic 9: si tratta del Watch 6 Pro, presentato dall’azienda come vero e proprio esperto per la salute cardiaca e della pressione sanguigna, pronto a debuttare durante la conferenza stampa del 28 settembre.

Il nuovo Watch 6 Pro segue lo stesso design distintivo del predecessore, lanciato ufficialmente nell’ottobre dell’anno scorso, quando HONOR aveva introdotto per la prima volta la misurazione della pressione dal polso sul Watch 5 Pro; questa volta, però, arriva un’aggiunta piuttosto importante sul fronte del monitoraggio della salute.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Un nuovo design sportivo, oltre alla variante classica

L’azienda porta in gamma un nuovo design più sportivo, che affianca la variante originale con quadrante metrico e cinturino marrone: la nuova versione sfoggia una tonalità gialla vivace e una lunetta sottile attorno allo schermo, per un aspetto più orientato allo sport ma con una finitura comunque premium.

Nel teaser diffuso dall’azienda, il dispositivo mantiene la doppia corona rotante sul lato sinistro, mentre sul lato destro potrebbe trovare posto un pulsante dedicato al controllo dello stato di salute.

Segui HONOR su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Come funziona il cardiac arrest monitoring

HONOR definisce il nuovo orologio un vero esperto per cuore e pressione sanguigna. Il Watch 6 Pro supporta il monitoraggio dell’arresto cardiaco, la misurazione fluida della pressione sanguigna versione 2.0 e un sistema Smart Eye Sensing, pensato per garantire un’analisi della salute più accurata e dettagliata.

L’azienda ha precisato che il Watch 6 Pro porta con sé il primo sistema di monitoraggio dell’arresto cardiaco mai visto su un dispositivo HONOR, capace di avvisare proattivamente in caso di emergenza. Il sistema Smart Eye Sensing aggiornato, dal canto suo, dovrebbe permettere una misurazione della pressione sanguigna ancora più fluida, proteggendo cuore e salute generale da eventuali rischi.

Cosa offriva il Watch 5 Pro, e come si inserisce nella gamma

Vale la pena ricordare da dove parte questa nuova generazione: il Watch 5 Pro montava un display AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 466×466 pixel e una luminosità di picco di 3.000 nit, un design con cassa in acciaio inossidabile, resistenza all’acqua fino a 5 ATM e un peso contenuto di circa 50 grammi.

La misurazione della pressione sanguigna sfruttava sensori PPG simili a quelli montati sul Samsung Galaxy Watch8, mentre l’autonomia arrivava fino a 15 giorni, scendendo a circa 3 giorni con l’uso continuo della connessione LTE.

Il Watch 6 Pro arriva peraltro solo pochi mesi dopo il Watch 6 Plus, presentato in Cina a maggio con GPS dual-band, oltre 120 modalità sportive e l’assistente vocale YOYO basato su DeepSeek LLM, e dopo il Watch 6 standard, che a giugno aveva già introdotto il sistema HONOR IntelliSense per il tracciamento continuo in background del trend della pressione sanguigna, insieme a un’autonomia raddoppiata rispetto alla generazione precedente.

Disponibilità

HONOR ha già aperto i preordini per il Watch 6 Pro su tutti i canali e-commerce ufficiali; prenotare il dispositivo in anticipo sblocca sei vantaggi esclusivi riservati ai clienti.

È possibile prenotare il nuovo wearable su JD, Tmall oppure sul negozio ufficiale HONOR Mall.