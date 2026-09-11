Il mese di settembre vedrà debuttare in Cina la nuova serie flagship Magic9 di HONOR e se nel frattempo HONOR Magic9 Pro Max si è fatto vedere alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in corso in questi giorni, nelle scorse ore sono trapelate nuove informazioni sulla dotazione tecnica di tre modelli della gamma — la cui esatta composizione non è ancora chiara — e alcune fanno una certa impressione.

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HONOR Magic9: fotocamere ARRI e dimensioni compatte

A proposito dei modelli che formeranno la nuova serie di punta di HONOR, il leaker Smart Pikachu sostiene che saranno tre in totale: HONOR Magic9, Magic9 Pro Max e Magic9 Super Power Edition.

Il modello base HONOR Magic9 dovrebbe essere relativamente compatto, con una diagonale del display di 6,37 pollici e tante altre frecce al proprio arco: dalla batteria da 8.000 mAh alla coppia di fotocamere firmate ARRI, passando per il riconoscimento del volto 3D e per il chipset dello scorso anno — ma ancora attualissimo — Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Tornando al comparto fotografico, il solito Digital Chat Station sostiene che Magic9 metterà sul piatto un terzetto di fotocamere estremamente interessante: una principale da 200 MP con sensore grande 1/1,4″, un teleobiettivo con ingrandimento periscopico da 200 MP con sensore da 1/1,56″ e una ultragrandangolare da 50 MP. A corredo di tutto, ci sarebbe anche un sensore per le impronte di tipo ultrasonico.

Un terzo leaker, infine, ha stilato un resoconto su Weibo, ricordando che Magic9 avrà cornici attorno allo schermo ancora più sottili rispetto a quelle del modello Pro Max e che sarà realizzato con un design unibody in vetro lavorato a freddo.

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HONOR Magic9 Pro Max: specifiche senza compromessi

Se il modello standard avrà la peculiarità di un display più compatto, HONOR Magic9 Pro Max punterà su specifiche più spinte. Stando a quanto riportato dai vari leaker, il modello Pro Max proporrà un display da 6,8 pollici, una batteria da 8.800 mAh e una coppia di fotocamere ARRI da 200 MP. Per quanto riguarda il sistema di sblocco, potrebbe esserci il riconoscimento del volto 3D con sensori disposti in un layout 1:1.

Nessun compromesso sotto il profilo delle prestazioni: HONOR Magic9 Pro Max si affiderà al nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Per quanto concerne il design, lo smartphone dovrebbe presentarsi con una scocca unibody in metallo, con cornici attorno al display spesse appena 0,98 mm. Peculiarità anche sul fronte del display: il modello Pro Max utilizzerà un pannello Black Diamond — non presente sul Magic9 standard — capace di offrire neri più profondi e un’esperienza di visione più nitida e luminosa.

HONOR Magic9 Super Power Edition: batteria enorme

HONOR Magic9 Super Power Edition chiude questa breve carrellata di leak e si presenta come uno smartphone dalle specifiche spinte ancora di più all’estremo: le fonti riportano una costruzione in fibra di vetro e un display da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento di 165 Hz, un sistema di raffreddamento attivo e soprattutto una gigantesca batteria da 11.000 mAh.

Meno estreme le restanti specifiche, con le prestazioni affidate al precedente Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 e un trio di fotocamere posteriori composto da: una principale da 50 MP e altri due sensori rispettivamente da 12 MP e 50 MP, verosimilmente una ultragrandangolare e un teleobiettivo.

Magic9 Super Power Edition non verrà presentato come uno smartphone orientato al gaming alla stregua della serie WIN, sebbene la sua dotazione tecnica ricordi molto da vicino proprio quella di HONOR WIN.