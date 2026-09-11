Nothing sta cercando di correggere il tiro dopo qualche passaggio a vuoto riconosciuto dallo stesso Carl Pei e lo sta facendo anche attraverso il nuovo major update Nothing OS 5.0 basato su Android 17, che proprio in queste ore sbarca in Open Beta sul medio di gamma Nothing Phone (4a) Pro, un mese dopo rispetto al modello di punta Phone (3). Tuttavia, alcune delle novità più interessanti dell’aggiornamento non si vedranno prima del mese di ottobre.

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Nothing OS 5.0 Open Beta per Phone (4a) Pro: novità e mancanze

Nothing OS 5.0 è l’aggiornamento di Nothing basato su Android 17 e, dopo l’annuncio di fine agosto con tanto di timeline, è finalmente disponibile per il midrange Nothing Phone (4a) Pro in versione Open Beta.

La disponibilità è stata comunicata attraverso il forum ufficile del brand in lievissimo ritardo sulla tabella di marcia (la promessa era per inizio settembre, ma siamo quasi alla metà del mese). L’aggiornamento pesa poco meno di 3 GB e porta con sé un significativo rinnovamento della personalizzazione di Nothing: il typeface Geist, le Impostazioni e l’interfaccia della fotocamera ridisegnati, le nuove icone nella barra di stato, le nuove animazioni di sistema, il supporto più esteso al tema scuro; il tutto senza dimenticare che adesso gli utenti possono personalizzare il colore dell’orologio nella schermata di blocco, provare un nuovo quadrante, sfogliare una galleria di sfondi ridisegnata e spostare più icone della schermata iniziale contemporaneamente.

Nothing ha ritenuto di spostare le impostazioni dell’intefaccia Glyph in un’applicazione dedicata e aggiunto dei nuovi widget, tra cui Glyph Timer. Per quanto riguarda l’app della fotocamera, il rinnovamento non è stato soltanto grafico ma anche funzionale: dalla funzione video “dual-view” (che utilizza simultaneamente le fotocamere anteriore e posteriore) alle prestazioni migliorate nello zoom e nei primi piani, passando per il perfezionamento della lettura di QR code, di Motion Photos, Google Lens e dei controlli della luminosità HDR.

Come detto, alla base di tutto c’è adesso Android 17, che porta in dote le tendine separate per notifiche e impostazioni rapide, gli indicatori della privacy a tre colori per microfono, fotocamera e posizione, emoji 3D in Gboard, aggiornamenti in tempo reale (Live Updates) migliorati e controlli Bluetooth più pratici (è possibile connettere/disconnettere dispositivi direttamente dalle impostazioni rapide).

Sebbene, dunque, Nothing OS 5.0 Open Beta dia una bella rinfrescata all’interfaccia grafica cui i possessori di Phone (4a) Pro sono abituati, alcune delle novità precedentemente presentate non sono presenti e la stessa casa madre lo chiarisce in sede di annuncio: la schermata Home ridisegnata e il quadrante Micrographics per l’orologio verranno rilasciati ad ottobre, così come il supporto Model Context Protocol (MCP) in Essential Space; l’accesso ad Essential Apps Builder si sta diffondendo gradualmente e l’esperienza di acquisizione rinnovata arriverà a novembre, mentre per la traduzione in tempo reale in Essential Voice se ne riparlerà entro la fine dell’anno.

Il tutto senza dimenticare che una novità richiesta a gran voce dagli utenti verrà introdotta soltanto col futuro aggiornamento Nothing OS 5.1.

Nothing Phone (4a) Pro: come ottenere Nothing OS 5.0 Open Beta

I possessori di un Nothing Phone (4a) Pro interessati a provare in anteprima le novità di Android 17 in salsa Nothing OS possono iscriversi attraverso il Beta Hub — Nothing ricorda che l’aggiornamento potrebbe impiegare fino a cinque minuti per comparire. Se siete interessati, non perdete tempo: le iscrizioni al programma beta dedicato rimarranno aperte soltanto per sette giorni. L’aggiornamento non è disponibile in Giappone e Nothing ricorda che, trattandosi di una beta, non si può escludere la presenza di bug ed è consigliato un backup dei dati importanti prima di procedere all’installazione.