Nothing ha dato il via alle candidature per il suo Community Review Program, l’iniziativa attraverso cui l’azienda coinvolge gli utenti nella fase di test delle nuove versioni del proprio sistema operativo. Sebbene il comunicato pubblicato sulla community ufficiale del marchio non citi esplicitamente la sigla della versione in arrivo, tempistiche e requisiti di partecipazione lasciano pochi dubbi: si tratta con ogni probabilità dell’accesso anticipato a Nothing OS 5.0.

A confermare questa ipotesi è anche un precedente diretto. Circa un anno fa, infatti, Nothing aveva avviato con modalità del tutto simili il programma beta per Nothing OS 4.0, seguendo lo stesso schema comunicativo e organizzativo che si sta ripetendo ora.

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Chi può partecipare e come

Il requisito principale per candidarsi è possedere un Nothing Phone (3), considerato che al momento questo è l’unico dispositivo idoneo al programma di test. Le domande sono già aperte e resteranno disponibili fino al 17 agosto 2026. Gli interessati devono compilare un modulo con i propri dati personali per inviare la candidatura.

Chi verrà selezionato riceverà una comunicazione via email da parte dell’azienda, che richiederà la firma di un accordo di riservatezza (NDA) e la fornitura del codice IMEI del proprio dispositivo, passaggio necessario per abilitare l’installazione del software di prova. Nothing raccomanda inoltre di effettuare un backup completo dei dati presenti sul telefono prima di procedere, dal momento che il software in versione beta potrebbe causare problemi e rendere necessario un ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Regole più severe del solito

Se molte delle condizioni previste dal programma ricalcano quanto già visto in passate iniziative simili, due aspetti si distinguono per il loro carattere insolito. Il primo riguarda l’obbligo, per i tester, di rispettare le scadenze di embargo stabilite dall’azienda, evitando di divulgare informazioni sul nuovo sistema prima del tempo concordato.

Il secondo punto, forse ancora più stringente, è la richiesta esplicita di mantenere elevati standard di sicurezza delle informazioni relative al prodotto, almeno fino al suo lancio pubblico ufficiale. Ciò non significa però un silenzio totale da parte dei partecipanti: sarà comunque possibile condividere le prime impressioni sulla community ufficiale e sui propri canali social, così come pubblicare contenuti creativi legati al prodotto e alle sue caratteristiche. La recensione completa, tuttavia, potrà essere pubblicata solo dopo il lancio ufficiale del sistema operativo.

Quando arriverà la versione definitiva

Al momento Nothing non ha comunicato una data precisa per il rilascio di OS 5.0. Tuttavia, guardando alle tempistiche seguite in occasione delle release precedenti, è plausibile ipotizzare che la beta pubblica, destinata a un pubblico più ampio rispetto ai soli partecipanti selezionati, possa arrivare già il mese prossimo. La versione stabile, invece, dovrebbe debuttare a novembre, seguendo lo schema già adottato per gli aggiornamenti precedenti del sistema operativo dell’azienda.