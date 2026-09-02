Primo aggiornamento software per i Google Pixel 11 e per Pixel Watch 5: ecco le novità

Giocando d’anticipo rispetto al nuovo aggiornamento mensile con Android 17 QPR1 e al Pixel Drop di settembre 2026 per l’intera gamma, sembra che Google abbia già rilasciato il primo aggiornamento software per i più recenti smartphone della gamma Google Pixel 11.

Parallelamente, il colosso di Mountain View ha rilasciato (stavolta in maniera certa e documentata) il primo aggiornamento software anche per il suo smartwatch più recente, ovvero Google Pixel Watch 5. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questi aggiornamenti.

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I Google Pixel 11 ricevono il primo (e particolare) aggiornamento della loro carriera

Come anticipato in apertura, pare che Google abbia rilasciato il primo aggiornamento software per i Pixel 11: noi non abbiamo ricevuto l’aggiornamento sulle unità in nostro possesso ma, stando a quanto diffuso dai colleghi di 9to5Google, almeno in alcuni Paesi è in rollout la nuova build CD1A.260905.001.A1.

Si tratta di una build piuttosto particolare della quale Google non ha “proferito parola”. Il changelog presente nella schermata di aggiornamento si limita a suggerire che “questo aggiornamento risolve bug critici e migliora le prestazioni e la stabilità del tuo dispositivo“.

Oltre a questi miglioramenti, l’aggiornamento (da circa 100 MB) implementa le patch di sicurezza al “1 settembre 2026”, valore anomalo se consideriamo che le patch dei Pixel riportano solitamente il 5 del mese di riferimento.

Il codice della build, inoltre, evidenzia il fatto che questa build sia ancora parte del “canale” basato sulla prima release di Android 17 e non ruoti attorno ad Android 17 QPR1: le build che Big G distribuirà a breve sui Pixel con il nuovo aggiornamento trimestrale saranno del tipo CP3A.260905.xxx (CD1A è lo stesso codice del ramo presente già nella prima build per i Pixel 11).

Come aggiornare i Google Pixel 11

Il primo aggiornamento software per i Pixel 11 è già disponibile via OTA (in fase di distribuzione graduale) ma non ancora sotto forma di factory image per i tutti i più recenti modelli del colosso di Mountain View:

Per verificare la presenza dell’aggiornamento, basta seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema” e, nel caso in cui lo smartphone non abbia già rilevato la presenza del nuovo aggiornamento, effettuare un tap su “Cerca aggiornamenti” (potrebbero volerci alcune ore prima che sia effettivamente disponibile per tutti).

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C’è il primo aggiornamento anche per Pixel Watch 5

Come anticipato in apertura, Google ha recentemente avviato il rilascio del primo aggiornamento software anche per il suo smartwatch più recente, ovvero Google Pixel Watch 5, giocando d’anticipo rispetto all’aggiornamento trimestrale per gli altri modelli ancora supportati.

L’ultimo arrivato della gamma Pixel Watch (nome in codice “goteria”) sta ricevendo la nuova build CP3A.260905.002 che va a sostituire la precedente CD5A.260611.008 che costituisce la versione software disponibile al lancio del dispositivo.

Le note di rilascio

Di seguito, invece, riportiamo le note di rilascio che accompagnano il primo aggiornamento software distribuito da Google per il suo smartwatch più recente.

Tutti i dispositivi Pixel Watch 5 idonei riceveranno un aggiornamento di Wear OS 7. Il rollout proseguirà nelle prossime settimane in fasi diverse a seconda dell’operatore e del dispositivo. Gli utenti riceveranno una notifica sul proprio orologio non appena l’aggiornamento software sarà disponibile. Cosa è incluso: Personalizzazione di Gemini La personalizzazione rende Gemini su Pixel Watch più utile, imparando dalle conversazioni precedenti e dalle app Google connesse (Gmail, Calendario, Ricerca, YouTube, Foto) per fornire risposte personalizzate. Gli utenti possono porre domande come “Cosa c’è in programma oggi?” o “Trova il numero di tracciamento nella mia email” e ricevere risposte su misura per i loro dati. Questa funzionalità si basa su un profilo utente offline e sul recupero di informazioni online in tempo reale, che lavorano in sinergia. Suggerimenti proattivi [1] I Suggerimenti Proattivi di Gemini Intelligence trasformano le attività complesse e articolate in azioni immediate, eseguibili con un solo tocco, direttamente nei messaggi. Se una persona cara ti chiede quando c’è la cena in famiglia, Gemini individua automaticamente l’informazione nel tuo calendario e te la mostra direttamente al polso, eliminando la necessità di cercarla sul telefono. Gemini offline Grazie all’intelligenza artificiale integrata, Gemini è in grado di elaborare le azioni principali istantaneamente e con bassa latenza, anche quando non si è connessi a Internet. Ad esempio, è possibile impostare un timer, avviare/interrompere un allenamento, attivare la modalità “Non disturbare” e altre funzioni del dispositivo. Miglioramenti a Solleva per parlare Aggiornamenti e miglioramenti per il modello di gesto “alza per parlare”. Il nostro sistema di tracciamento del percorso GPS più preciso Importanti miglioramenti alle mappe dei percorsi visualizzate nell’app Google Salute dopo le sessioni di corsa, ciclismo, escursionismo e camminata. Espansioni a più app dei Gesti con le mani Doppio pizzico per aprire Uno sguardo al quadrante dell’orologio

Doppio pizzico per aprire il centro notifiche dal quadrante dell’orologio

Doppio pizzico per scorrere la risposta di Gemini

Pizzica due volte per scorrere le carte nell’app Wallet

Pizzica due volte per scorrere i dati del tuo allenamento

Pizzica due volte per passare da una visualizzazione all’altra di Google Maps

Doppio pizzico per gestire l’app Registratore

Il gesto di rotazione del polso come navigazione indietro universale Correzioni di bug generali e miglioramenti [1] Disponibile esclusivamente su Pixel Watch 5 accoppiato con un Pixel 11 che dispone di Gemini e Assistenza Proattiva.

Come aggiornare Google Pixel Watch 5