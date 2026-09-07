Il nuovo flagship Sony Xperia 1 VIII sta iniziando a ricevere il major update ad Android 17 e con lui anche i suoi predecessori Xperia 1 VII e Xperia 1 VI, senza dimenticare i medi di gamma Xperia 10 VII e Xperia 10 VIII. Le novità più significative dell’aggiornamento confezionato da Sony per i propri smartphone includono la modalità desktop e maggiori possibilità di personalizzazione.

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Android 17 per Sony Xperia 1 VIII e non solo: le novità

La versione stabile di Android 17 è stata rilasciata lo scorso mese di giugno e finalmente anche Sony è della partita: qualche ora fa, lo storico marchio giapponese ha annunciato il rilascio del major update per un manipolo di suoi modelli e il primo nome sulla lista è ovviamente quello dell’attuale modello di punta Sony Xperia 1 VIII. Di seguito le novità più interessanti annunciate e introdotte da Sony.

Partiamo col dire che l’aggiornamento è già in distribuzione in Europa e infatti sono già arrivate le prime segnalazioni da UK e Germania: la versione firmware 73.1.A.2.61 arriva con un file OTA relativamente piccolo: circa 1,2 GB.

L’aggiunta che balza subito all’occhio è sicuramente la modalità desktop, che consente di collegare Xperia 1 VIII ad un display esterno e di sfruttare numerose applicazioni con un’interfaccia desktop. Una seconda novità interessante attiene alla possibilità di connettere lo smartphone a tastiera e mouse esterni, così da poterli sfruttare per consultare documenti e gestire la posta elettronica. Buone notizie per i possessori di flagship Sony delle due precedenti generazioni: la modalità desktop non sarà esclusiva dell’ultimo modello, ma arriverà anche su Xperia 1 VII e Xperia 1 VI.

L’aggiornamento ad Android 17 è stato pensato da Sony anche per offrire maggiori possibilità di personalizzazione: il menù dedicato Sfondo e stile è stato a sua volta aggiornato con sfondi tutti nuovi, nuovi stili di orologio e con la possibilità per l’utente di personalizzare forma e stile delle icone delle app.

Passando al pannello delle impostazioni rapide, Sony ha introdotto le opzioni per riorganizzare e ridimensionare i tile, con quelli più grandi che possono mostrare anche una breve descrizione. Novità anche per la funzionalità di registrazione dello schermo e il merito è tutto di Android 17, che permette di registrare l’intera schermata o singole app, ma anche di catturare contemporaneamente l’audio del dispositivo e quello del microfono.

Tornando brevemente al top di gamma Xperia 1 VIII, c’è una novità che attiene al discusso AI Camera Assistant: in modalità Photo, Sony permette di salvare e rinominare fino a tre “preset” personalizzati, così da poterli sfruttare al volo a seconda dello scenario di scatto.

Modelli aggiornati e disponibilità

Sony ha annunciato l’aggiornamento ad Android 17 per un totale di cinque modelli, vale a dire:

Xperia 1 VIII

Xperia 1 VII

Xperia 1 VI

Xperia 10 VIII

Xperia 10 VII.

Il produttore non ha comunicato le tempistiche di rilascio per ciascun modello e, come detto, le prime segnalazioni riguardano unicamente il flagship Xperia 1 VIII. I tempi di attesa per gli altri modelli saranno verosimilmente e comprensibilmente più lunghi. I possessori degli smartphone Sony menzionati possono comunque controllare manualmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti seguendo il consueto percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.