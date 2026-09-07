Sono le ultime ore per attivare Iliad TOP 30 MONDO, l’offerta pensata soprattutto per i viaggiatori e che include giga utilizzabili in più di 110 Paesi, la maggior parte dei quali extra UE. La proposta dell’operatore resterà a disposizione solo per pochi giorni: vediamo come attivarla passando dal sito ufficiale.

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Iliad TOP 30 MONDO è disponibile ancora per poco: come attivarla

Siamo ormai agli sgoccioli per quanto riguarda Iliad TOP 30 MONDO, offerta lanciata all’inizio di luglio e disponibile attraverso tutti i principali canali di vendita dell’operatore. Si tratta di una proposta pensata in particolare per i “giramondo”, o comunque per chi ha bisogno sia di traffico dati in Italia sia di roaming in altri Paesi.

Più precisamente, TOP 30 MONDO include minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti (come sempre secondo le condizioni di uso lecito e corretto), 300 giga di traffico dati in 4G e 5G in Italia (velocità massima di 2 Gbps) e 30 giga extra in più di 110 Paesi nel mondo (Unione Europea inclusa) a 12,99 euro al mese, con prezzo bloccato per sempre.

Tra le destinazioni incluse ci sono, oltre a Regno Unito e Svizzera, anche Stati Uniti, Canada, Brasile, Giappone, Thailandia, Marocco, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Australia, Singapore e Sud Africa. In più, anche VoLTE e minuti illimitati dall’Italia verso tantissimi numeri fissi internazionali e i numeri mobili di Stati Uniti e Canada. Non mancano i vari servizi come Mi richiami, hotspot, controllo credito residuo e segreteria telefonica.

Come tutte le offerte mobile di Iliad da almeno 9,99 euro al mese, anche questa sblocca gli sconti sugli abbonamenti fissi di casa (Iliadbox, Iliadbox super e la recente 5G BOX CASA) e dà accesso al programma Iliadclub, che consente di accumulare giga bonus per il proprio piano mobile.

Iliad TOP 30 MONDO è attivabile fino alle 15:00 di giovedì 10 settembre 2026, sia dai nuovi utenti sia da chi è già cliente e vuole cambiare piano. Per chi ha già un’offerta mobile Iliad pari o inferiore a 12,99 euro al mese, il passaggio è gratuito. Il costo di attivazione della SIM è di 9,99 euro una tantum. Chi vuole spendere meno e non ha bisogno di così tanti giga può optare per Iliad TOP 230, l’offerta lanciata pochi giorni fa e disponibile fino alle 15:00 del 29 ottobre 2026. In entrambi i casi, è possibile passare da sito ufficiale (link qui sotto), app, Flagship Store o dagli oltre 9.000 punti vendita sul territorio (Iliad Corner, Iliad Point, Iliad Express e Iliad Space).