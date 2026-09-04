Solo ieri avevamo raccontato delle specifiche ufficiali del POCO X8 5G standard, con la sua batteria da record da 8.340 mAh; oggi POCO lancia in India il X8 Power 5G, pensato per puntare tutto su autonomia estrema, resistenza strutturale e longevità, mantenendo comunque specifiche di fascia medio-alta pensate per i cosiddetti power user e coloro i quali fanno un consumo intensivo di contenuti multimediali e videogiochi mobile.

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Batteria da 10.000 mAh con ricarica in 20 minuti

Partiamo dal vero cavallo di battaglia del POCO X8 Power 5G che risiede nella sua architettura energetica che può vantare una batteria al silicio-carbonio da ben 10.000 mAh, con un contenuto di silicio pari al 16%, una percentuale piuttosto generosa rispetto alla concorrenza.

La ricarica rapida cablata è affidata alla tecnologia HyperCharge da 100 W la quale è in grado di garantire un’intera giornata di utilizzo standard in circa 20 minuti, mentre è supportata anche la ricarica inversa cablata da 27 W.

Sul fronte della durata nel tempo, POCO afferma che la batteria è validata secondo lo standard TÜV SÜD a 5 stelle per le prestazioni, mantenendo almeno l’80% della capacità dopo 1.600 cicli di ricarica, corrispondenti approssimativamente a sei anni di utilizzo quotidiano tipico.

Display, resistenza e prestazioni

Sul fronte anteriore trova posto un pannello AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, capace di raggiungere fino a 3.500 nit di luminosità di picco. Pensato per la massima reattività, lo schermo offre un campionamento touch istantaneo fino a 3.200 Hz, insieme alla tecnologia Wet Touch 2.0, che mantiene il riconoscimento tattile anche in presenza di acqua, olio, sudore o schiuma.

Il dispositivo vanta certificazioni di qualità a cinque stelle rilasciate da SGS e TÜV, ed è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass Victus 2; a completare il quadro ci sono certificazioni complete di resistenza estrema, tra cui IP66, IP68, IP69 e IP69K, per la protezione contro lavaggi con acqua ad alta temperatura e alta pressione.

Sotto la scocca, il POCO X8 Power 5G è animato dal processore Snapdragon 6 Gen 5, supportato fino a 16 GB di RAM combinata grazie all’espansione dinamica della memoria. Il supporto software di lungo periodo comprende 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo, 6 anni di patch di sicurezza e una garanzia certificata di prestazioni come nuovo per sei anni.

L’audio è affidato a un sistema di altoparlanti integrato con una modalità di boost del volume fino al 400%. Sul fronte fotografico, il dispositivo supporta registrazione video 4K a 30 fps, elaborazione ritratti realistica, cattura video doppia e strumenti di post-produzione come AI Glare Removal e AI Erase Pro; completano il quadro l’intelligenza di sistema Xiaomi HyperAI, Circle to Search con Google e l’integrazione nativa di Google Gemini.

Con questo lancio, la gamma POCO X8 arriva a comprendere ormai quattro modelli distinti, ciascuno con un proprio punto di forza dichiarato: il X8 5G standard, lanciato appena ieri con la sua batteria da 8.340 mAh e ricarica HyperCharge da 67 W; il X8 Pro, arrivato a marzo con una batteria da 6.500 mAh e chip MediaTek Dimensity 8500 Ultra, già protagonista di diversi sconti aggressivi su AliExpress nei mesi successivi al lancio; il X8 Pro Max, con la sua batteria da 8.500 mAh e sistema di raffreddamento a liquido POCO 3D IceLoop; e ora il Power 5G, che con i suoi 10.000 mAh si conferma il modello più orientato all’autonomia pura dell’intera famiglia, a scapito però di un comparto fotografico e di un chipset più contenuti rispetto ai fratelli Pro.

Prezzo e disponibilità

Il POCO X8 Power 5G è disponibile in India nelle colorazioni Yellow e Black, al prezzo di 35.999 rupie (al cambio circa 328 euro) per la versione da 8 GB più 128 GB, mentre la variante da 8 GB più 256 GB costa 38.999 rupie (circa 355 euro).

Al momento della stesura di questo articolo non abbiamo informazioni in merito a una commercializzazione in altri mercati.