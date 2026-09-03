Nel corso delle ultime ore sono state annunciate le speciifche tecniche ufficiali di POCO X8 5G, un nuovo modello di smartphone di fascia media che punta tutto sul display e sull’ampia capacità della sua batteria in silicio-carbonio, oltre che un corpo particolarmente resistente: scopriamole insieme nel dettaglio.

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POCO X8 5G: una batteria da record

Come accennato, il punto di forte del nuovo POCO X8 5G è sicuramente rappresentato dalla sua batteria, in silicio-carbonio: parliamo in questo caso di una capacità di ben 8340 mAh, capace di restituire un più che soddisfacente livello di autonomia. Un salto in avanti decisamente cospicuo, con un aumento della capacità del 63,2% rispetto alla generazione immediatamente precedente, con la promessa di mantenere la sua efficienza fino all’80% per oltre 1.600 cicli di ricarica.

Confermato inoltre il supporto alla ricarica via cavo HyperCharge da 67 W di potenza, oltre alla ricarica inversa da 22,5 W di potenza che consente di trasformarlo alla stregua di un “power-bank” vero e proprio. da Sul lato anteriore troviamo un ampio display di tipologia AMOLED da 6,83 pollici di diagonale, con risoluzione 1,5 K e una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, oltre che un picco di luminosità di 3500 nit, protetto dal vetro Corning Gorilla Glass Victus 2. Lo stesso display offre inoltre un sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali, utile per lo sblocco rapido del dispositivo.

Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troviamo un sensore in formato 1/2,76 pollici da 50 megapixel abbinato ad un sensore da 2 megapixel, che permette la registrazione video in Full HD: sul lato frontale figura invece un sensore da 16 megapixel con apertura f/2,4, e la possibilità anche in questo caso di registrare a 1080p. A muovere il tutto ci pensa il processore octa-core Snapdragon 6s, abbinato alla GPU Adreno. Completano il supporto alla connettività Wi-Fi 5 (rispettivamente nelle frequenze 2.4GHz e 5GHz) e Bluetooth 5.1. Confermate infine le certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K, che ne attestano la resistenza all’acqua e alla polvere.

In India, il nuovo POCO X8 5G sarà disponibile nelle configurazioni che vi riportiamo di seguito:

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna a 25.540 rupie indiane (circa 232 euro euro)

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 28.385 rupie indiane (circa 258 euro)

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 33.135 rupie indiane (circa 301 euro)

A detta della compagnia, non manca poi molto alla sua uscita sui mercati di tutto il mondo, con un debutto previsto in India per il 4 settembre: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da POCO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.