Perdere le chiavi di casa o non trovare più il portafoglio nella confusione quotidiana è un problema comune, ma risolverlo per tutta la famiglia di oggetti che portiamo con noi ogni giorno richiede solitamente un investimento non banale. CMINGKEJI Mini Tracker per dispositivi Android, confezione da 4 pezzi, cambia le carte in tavola offrendo una soluzione multi-tag pensata specificamente per l’ecosistema Google, con un prezzo che in queste ore ha toccato il suo minimo storico. Il calo è netto e rende l’acquisto particolarmente conveniente per chi possiede uno smartphone Android e vuole tenere sotto controllo più oggetti contemporaneamente, senza alcun costo di abbonamento mensile. Vediamo cosa offre nel dettaglio questo set di localizzatori Bluetooth.

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CMINGKEJI Mini Tracker, quattro guardiani Bluetooth per l’ecosistema Android

Il punto di forza di questo set risiede nell’integrazione nativa con la rete Find Hub di Google, il sistema di localizzazione crowdsourced sfruttato da 4 miliardi di dispositivi Android in tutto il mondo. Ogni tag comunica in forma anonima e cifrata la propria posizione ai dispositivi Android nelle vicinanze, senza bisogno di SIM card o abbonamenti ricorrenti. Un singolo smartphone Android può gestire fino a 100 tag Find Hub contemporaneamente, garantendo una copertura potenzialmente molto ampia rispetto a soluzioni proprietarie più chiuse.

Le funzionalità principali si articolano in cinque modalità operative:

Ricerca percorso per individuare la posizione precisa

per individuare la posizione precisa Localizzazione sonora per trovare oggetti nelle vicinanze

per trovare oggetti nelle vicinanze Notifica smarrimento in caso di allontanamento

in caso di allontanamento Modalità smarrito per la ricerca collettiva

per la ricerca collettiva Condividi dispositivo per la gestione multi-utente

Da segnalare la funzione anti-stalking, che rileva automaticamente se un tracker sconosciuto si muove in sincronia con l’utente, inviando un avviso immediato per prevenire tracciamenti indesiderati. La condivisione multi-utente permette inoltre di far visualizzare a familiari o amici la posizione del dispositivo, cercare percorsi e riprodurre suoni senza dover riassociare il tag, rendendolo comodo per chiavi condivise di casa o auto. Il design è impermeabile e compatto, pensato per essere agganciato a bagagli, valigie, borse e portafogli.

Sconto e prezzo minimo su Amazon

CMINGKEJI Mini Tracker per dispositivi Android passa da 31€ a soli 26,16€, con uno sconto del 15% che porta il costo a circa 7€ per singolo tag, considerando la confezione da 4 pezzi. Un prezzo che rappresenta il minimo storico per questo set e che rende l’acquisto particolarmente vantaggioso per chi vuole coprire più oggetti personali con una spesa contenuta. L’offerta è disponibile su Amazon.it, con vendita e spedizione gestite direttamente dalla logistica Amazon.

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