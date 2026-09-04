Ad agosto 2025, Google ha dato un boost importante con l’ausilio dell’IA a Google Traduttore, introducendo la funzione Traduzione dal vivo che, dopo qualche mese, è arrivata anche in Italia.

Oggi il colosso di Mountain View ha annunciato due aggiornamenti per questa funzione: uno è dedicato agli utenti Android, l’altro è dedicato agli utenti iOS. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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La “Traduzione dal vivo” migliora sia su Android che su iOS

A poco più di un anno dalla sua introduzione e a circa sei mesi dall’arrivo in Italia, la funzione potenziata dall’intelligenza artificiale Traduzione dal vivo di Google Traduttore sta ricevendo importanti novità, illustrate da Google all’interno di un breve post sul blog ufficiale.

La traduzione in tempo reale di Google Traduttore offre traduzioni audio naturali e quasi in tempo reale in oltre 70 lingue. Oggi presentiamo due aggiornamenti per rendere le traduzioni ancora più fluide.

Sui dispositivi Android arriva la possibilità di mantenere attive le sessioni di traduzione dal vivo in background. Si tratta di una novità pensata per le sessioni più lunghe, quando è necessario svolgere altre attività in contemporanea o quando semplicemente l’utente vuole disattivare lo schermo del dispositivo.

Sui dispositivi iOS arriva invece la modalità Ascolto, quella che torna utile quando l’utente non ha con sé un paio di cuffie perché consente di appoggiare lo smartphone all’orecchio per ascoltare la traduzione in tempo reale. Questa modalità era disponibile esclusivamente sui dispositivi Android. Google informa che il funzionamento in background della Traduzione dal vivo arriverà a breve anche su iOS.

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Come scaricare o aggiornare l’app di Google Traduttore

Per scaricare l’app o nel caso in cui l’abbiate già installata ma non vogliate rischiare di perdervi le ultime novità di Google Traduttore sul vostro smartphone Android, non vi resta che passare dal Google Play Store (la pagina è raggiungibile tramite il badge sottostante) e selezionare “Installa” (qualora non l’abbiate ancora installata) o “Aggiorna” (nel caso in cui fosse disponibile un aggiornamento).

L’app è disponibile anche su iOS e può essere scaricata o aggiornate tramite l’App Store: basta selezionare questo link e poi effettuare un tap su “Ottieni” (nel primo caso) o “Aggiorna” nel secondo.