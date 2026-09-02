Torniamo ad occuparci di Google Orologio, l’app predefinita per sveglie, timer e cronometro degli smartphone Pixel e di molti altri dispositivi Android, perché Google ha iniziato a distribuire agli utenti una novità.

Oltre alla nuova icona che arriva direttamente con la più recente versione dell’app, gli utenti stanno riscontrando una interfaccia profondamente rivista per la scheda Timer dell’app. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Google Orologio: la scheda “Timer” cambia volto

Come anticipato in apertura, Google ha iniziato a distribuire una interfaccia utente rivista per la scheda Timer di Google Orologio che sta raggiungendo coloro che eseguono la versione 9.1 dell’app.

La nuova interfaccia presenta differenze evidenti con quella che abbiamo conosciuto finora, protagonista nella seguente immagine, che presenta un vistoso tastierino numerico (per inserire la durata del timer) e, con timer attivo, una scheda dedicata al timer stesso con possibilità di riavviarlo, aggiungere un minuto, metterlo in pausa o eliminarlo.

Nel caso in cui siano presenti più timer, le schede ad essi dedicate risultano più piccole, pur mantenendo le medesime opzioni. In basso a destra è presente un tasto “+” che consente di avviare un nuovo timer.

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Ecco come si presenta la nuova interfaccia della scheda “Timer”

La nuova interfaccia utente mantiene bene o male gli elementi già presenti in passato ma li riorganizza. In alto è ancora presente la riga con ore, minuti e secondi ma, subito sotto, è stata aggiunta una riga di pulsanti per avviare rapidamente un timer (da 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti o 15 minuti).

Il tasto “Inizia”, da circolare (con icona “Play”) e posto in basso, viene sostituito da un pulsante ben più evidente che è collocato subito sotto alla suddetta riga di pulsanti. Anche il tastierino è stato rivisto: ora è più compatto e non presenta più i pulsanti circolari, limitandosi a mostrare i soli numeri “poggiati” direttamente sullo sfondo.

La scheda cambia leggermente anche quando vi sono uno o più timer attivi: nel primo caso, rimane grande ma inverte le opzioni “Pausa” e “Riavvia”; nel secondo caso, i vari timer non vengono più proposti come tessere orizzontali; pur mantenendo la possibilità di scorrere l’elenco, i timer vengono proposti come tessere “quadrate” (due per colonna) per facilitare la visualizzazione.

Nel caso in cui vi siano timer attivi, selezionando il pulsante per avviare un nuovo timer si accede a un foglio a comparsa dal basso che presenta nella parte alta una maniglia, utile per annullare l’operazione. In precedenza, in questa schermata era presente un pulsante “x” in basso a sinistra (accanto al pulsante per eventualmente avviare il timer).

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La nuova interfaccia rivista della scheda Timer è in fase di rollout graduale lato server per tutti coloro che eseguono la versione 9.1 dell’app Google Orologio: di conseguenza, nel caso in cui non la abbiate ancora ricevuta, non vi rimane che verificare di aver installato l’ultima versione dell’app e attendere che la novità raggiunga anche il vostro dispositivo.

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Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Orologio su un qualsiasi smartphone Android, sarà sufficiente visitare la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite una pressione sul badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa“, nel caso in cui non abbiate ancora installato l’app, o su “Aggiorna”, qualora per voi fosse disponibile un aggiornamento.