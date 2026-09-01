Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra fanno un altro passo verso Android 17: i tre flagship stanno iniziando a ricevere la One UI 9 Beta 8, e parliamo della terza beta nel giro di appena una settimana. Si tratta di un buon segno per il rilascio della stabile? A quanto pare sì, perlomeno in base a quanto dichiarato sulla community ufficiale. Andiamo a scoprire le novità introdotte.

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Novità aggiornamento One UI 9 Beta 8 per Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra

Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra si aggiornano di nuovo per quanto riguarda il programma beta. La serie sta ricevendo la One UI 9 Beta 8 a partire dalla Corea del Sud con i firmware che terminano con ZZHM: il download richiesto è di oltre 500 MB (il precedente arrivata a quasi 1,3 GB).

Per i flagship 2026 si tratta del terzo aggiornamento del programma di test nel giro di una settimana, considerando il lancio della Beta 6 del 26 agosto e della Beta 7 del 28 agosto. Quest’ultima ha portato parecchie novità: come abbiamo visto, ha introdotto le ultime funzionalità di intelligenza artificiale viste su Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, tra cui il rinnovato Finder con ricerca Google sulla home, MyFan Cam, le card personalizzate in Now Brief, l’Attivazione con gesto di Bixby e non solo.

A sorpresa Samsung ha appena rilasciato la Beta 8, che non sembra altrettanto corposa per quanto riguarda le novità, anzi. Il changelog che arriva dalla Corea cita solamente l’applicazione di codice relativo alla stabilità del dispositivo. Si tratta dunque di una beta concentrata sulla soluzione di bug e sui perfezionamenti di stabilità. Le patch di sicurezza restano quelle di agosto 2026, quindi non è da escludere che possa arrivare un’ulteriore beta con le patch di settembre, in vista del rilascio finale.

L’ultima volta, quando la One UI 8.5 beta ha integrato le ultime novità Galaxy AI (come fatto nei giorni scorsi dalla Beta 7), l’arrivo della stabile ha richiesto pochi giorni: è possibile che lo stesso possa avvenire con la One UI 9, considerando anche che la fase di test è ormai attiva da maggio.

La One UI 8 Beta 8 sarà dunque l’ultima, e l’update stabile arriverà nei prossimi giorni, magari con le patch di sicurezza di settembre? È possibile, in base a quanto riportato sulla community ufficiale di Samsung. Il produttore non ha ancora diffuso tempistiche precise sul rilascio dell’aggiornamento ad Android 17 e alla One UI 9 per la serie Galaxy S26 (e per gli altri dispositivi), ma un moderatore ha dichiarato che l’update arriverà presto (“soon“). Per il momento questa release è disponibile solo sui modelli lanciati da poco, ossia Galaxy Z Fold8, Galaxy z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8 e Galaxy S26 FE.

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Come aggiornare la serie Galaxy S26 alla One UI 9 Beta 8

Come ormai dovreste sapere, la One UI 9.0 beta non è disponibile ufficialmente in Italia. Esiste comunque un metodo per installarla manualmente, ma ora che siamo alle battute finali conviene probabilmente attendere il rilascio della stabile. Se ci seguite da uno dei Paesi coinvolti nei test, potete aderire alla beta passando dall’app Samsung Members e installare l’aggiornamento esattamente come gli altri: basta andare in “Impostazioni > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti”.