A distanza di pochi giorni dalla Beta 6, Samsung rilascia la One UI 9 Beta 7 per Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra. Segno di un rilascio stabile vicino? Chissà, ma nel frattempo arrivano interessanti novità: andiamo a scoprirle insieme.

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Le novità della One UI 9 Beta 7 per i Samsung Galaxy S26

Mentre la One UI 9 stabile si prepara a fare il suo esordio sulla gamma Galaxy S insieme a Samsung Galaxy S26 FE, il produttore prosegue con il programma beta per il resto della serie. Giusto un paio di giorni fa è arrivata la Beta 6, ma ora tocca già alla Beta 7: in distribuzione ci sono i firmware che terminano con ZZHK e che richiedono un download di quasi 1,3 GB.

Il changelog cita l’introduzione di nuove funzionalità di intelligenza artificiale, miglioramenti per quanto riguarda riavvii intermittenti in situazioni specifiche e miglioramenti nell’usabilità della modalità “Non disturbare“. Samsung non specifica quali siano esattamente queste funzionalità IA, ma il solito Tarun Vats ci anticipa che si tratta delle novità della One UI 9 viste sui pieghevoli appena lanciati.

In particolare, parliamo del rinnovato Finder con ricerca Google (ora è possibile impostare contemporaneamente la barra di ricerca di Google e del Finder di Samsung nella schermata home), di MyFan Cam e delle card personalizzate in Now Brief.

MyFan Cam è una funzione dedicata ai video e permette di seguire automaticamente il soggetto selezionato mantenendolo sempre al centro dell’inquadratura e ricalibrando in modo intelligente il video in base al movimento, così da creare contenuti subito pronti per la condivisione. Now Brief è stato introdotto con la serie Galaxy S25, ma con il passare dei mesi e delle versioni ha accolto diversi miglioramenti. In questo caso, la novità consiste nella possibilità di utilizzare appositi prompt per creare le proprie schede personalizzate.

L’aggiornamento alla One UI 9 Beta 7 viene segnalato in distribuzione in praticamente tutti i Paesi coinvolti nel programma, ad esclusione degli Stati Uniti. Per il momento Samsung non si è espressa sulle tempistiche di rilascio della versione stabile: il mese di settembre dovrebbe essere quello giusto, ma ne sapremo di più nei prossimi giorni. Il fatto che Samsung abbia integrato ora le ultime novità viste sulla stabile di Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 ci lascia ben sperare.

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Come aggiornare la serie Galaxy S26 alla One UI 9 Beta 7

La One UI 9.0 beta non è disponibile ufficialmente in Italia. Esiste comunque un metodo per installarla manualmente, ma ora che siamo alle battute finali conviene probabilmente attendere il rilascio della stabile. Se ci seguite da uno dei Paesi coinvolti nei test, potete aderire alla beta passando dall’app Samsung Members e installare l’aggiornamento esattamente come gli altri: basta andare in “Impostazioni > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti”.