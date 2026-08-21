Google ha avviato il rilascio di una nuova versione “stabile” di Android Auto, la piattaforma che permette di avere lo smartphone sempre a disposizione sul sistema di infotainment delle automobili (compatibili).

A detta del colosso di Mountain View, questo aggiornamento è molto importante ma non tanto per le novità: l’obiettivo principale, infatti, è quello di correggere un fastidioso bug che causava perdite di connessione o interruzioni ripetute su alcuni smartphone e su alcuni sistemi di infotainment. Scopriamo tutti i dettagli.

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Android Auto si aggiorna: arriva la versione 17.4 sul canale stabile

Spesso e volentieri ci ritroviamo a parlare di Android Auto per via dei numerosi bug che affliggono gli utenti e che poi vengono rattoppati, qua e là, da Google: senza tornare troppo indietro, a metà luglio erano arrivate le correzioni per i problemi sperimentati da alcuni utenti con la versione 17.2 della piattaforma.

Nelle ultime ore, Google ha avviato la distribuzione della versione 17.4 della piattaforma, implementando al suo interno una correzione che va a risolvere un altro fastidioso bug che affliggeva gli utenti, e ciò è stato confermato da un esperto della community Google.

Nello specifico, alcuni utenti con le versioni 17.1, 17.2 e 17.3 di Android Auto hanno più volte segnalato problemi di interruzione della connessione che si manifestavano consecutivamente nel giro di pochi minuti e, senza distinzione, affliggevano sia la versione wireless che via cavo della piattaforma.

Sembra inoltre che Google abbia recentemente risolto un altro problema, stavolta più specifico, che interessava i Pixel 10 che sfruttavano Android Auto sulle vetture del gruppo Volkswagen (che include anche Škoda e SEAT oltre al brand principale).

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Come aggiornare la piattaforma o provarne le novità in anteprima

Se siete interessati a testare con mano le ultime novità rilasciate da Google nel canale Beta di Android Auto, consapevoli di poter incorrere in bug e malfunzionamenti vari, potete fare riferimento al portale APKMirror per procedere con il download e successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile seguendo questo link.

Qualora invece preferiste rimanere sul canale stabile, vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store, dove potrete controllare l’eventuale presenza di aggiornamenti rispetto alla vostra attuale versione.