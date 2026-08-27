Gli ultimi giorni non sono stati particolarmente fortunati per gli utenti che utilizzano Spotify su Android Auto, alle prese con un bug che impedisce in alcuni casi di aprire correttamente l’applicazione durante la guida. La buona notizia è che il problema sembra essere ormai vicino alla risoluzione: Google ha infatti confermato che un aggiornamento correttivo ha iniziato a essere distribuito.

Il malfunzionamento era piuttosto fastidioso perché, tentando di avviare Spotify dall’interfaccia di Android Auto, l’applicazione mostrava un messaggio di errore con la dicitura Spotify non risponde, accompagnata dalle opzioni per chiudere l’app oppure attendere che torni a funzionare.

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Google sta per risolvere il bug di Spotify su Android Auto

Le segnalazioni sono arrivate da diversi utenti nelle ultime settimane e riguardavano principalmente l’impossibilità di utilizzare Spotify attraverso Android Auto. Il problema non sembrava essere legato a un singolo dispositivo, dal momento che alcuni automobilisti hanno riscontrato l’errore con configurazioni differenti.

In alcuni casi gli utenti sono riusciti temporaneamente a ripristinare il funzionamento dell’app uscendo dalla versione beta di Android Auto oppure cancellando la cache dell’applicazione sullo smartphone; si trattava però di soluzioni provvisorie, visto che per alcuni il problema tornava a presentarsi successivamente.

La situazione era quindi particolarmente scomoda per chi utilizza Android Auto quotidianamente per ascoltare musica o podcast durante gli spostamenti, soprattutto considerando che Spotify è tra le applicazioni multimediali più utilizzate sulla piattaforma.

Dopo numerose segnalazioni, i colleghi di androidauthority hanno contattato Google e Spotify per chiedere chiarimenti sul problema; a rispondere è stato un portavoce del team di Android Auto, che ha fornito una notizia positiva: la soluzione al bug ha iniziato a essere distribuita dal 26 agosto.

Non è stato specificato se la correzione venga distribuita attraverso un aggiornamento di Android Auto, di Spotify oppure tramite un intervento lato server, quindi per il momento non è necessario indicare una procedura particolare. La distribuzione potrebbe inoltre richiedere del tempo prima di raggiungere tutti gli utenti.

Chi continua a visualizzare il messaggio di errore menzionato in precedenza può quindi semplicemente attendere l’arrivo della correzione, mantenendo aggiornate Android Auto e Spotify. Le soluzioni già utilizzate dagli utenti, come la cancellazione della cache o il passaggio dalla versione beta a quella stabile, potrebbero continuare a essere utili come tentativi temporanei, ma non rappresentano una vera soluzione al problema.

Per gli automobilisti che utilizzano Spotify quotidianamente con Android Auto, insomma, il problema dovrebbe essere ormai agli ultimi capitoli. Google ha riconosciuto il malfunzionamento e ha avviato la distribuzione del fix, permettendo agli utenti di tornare progressivamente ad ascoltare musica e podcast senza imbattersi nel fastidioso messaggio di errore.