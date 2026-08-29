Hisense lancia un nuovo curioso smartphone dotato di un paio di particolari caratteristiche: si chiama Hisense A10 e mette a disposizione un display e-ink a cui eventualmente affiancare un display LCD a colori agganciabile magneticamente alla scocca posteriore. Scopriamolo insieme.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Hisense A10 ha uno schermo e-ink e un secondo schermo magnetico: le specifiche

Hisense propone in Cina un nuovo smartphone Android che sicuramente si farà notare. Hisense A10 dispone infatti di uno schermo e-ink touchscreen da 6,13 pollici (Carta 1300) a risoluzione 1648 x 824 (densità di 300 ppi): supporta 256 livelli di grigio e può contare su un chip E Ink T2000 che si occupa dell’aggiornamento delle immagini, così da ridurre il carico sul processore principale ed evitare lo spiacevole effetto “ghosting”. Il pannello risulta dunque pensato soprattutto per la lettura, tra ebook, documenti e studio, e propone luminosità regolabile su 36 livelli.

Per un uso più tradizionale può entrare in gioco lo schermo posteriore LCD magnetico, che si può agganciare e sganciare a piacimento: è da 4,96 pollici e può essere utilizzato per le normali funzionalità da smartphone, quando servono i colori. A muovere il sistema ci pensa il SoC Qualcomm Dragonwing Q-6690, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128, 256 o 512 GB di memoria interna.

La scheda tecnica include anche una fotocamera posteriore da 48 MP con flash LED, una fotocamera anteriore da 8 MP, connettività 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, porta USB-C e una batteria da 4000 mAh; quest’ultima è compatibile con la ricarica cablata a 18 W e la ricarica wireless a 15 W (anche magnetica).

Il sistema operativo è Android 16 e consente l’installazione di tutte le classiche applicazioni del robottino.

La scheda tecnica di Hisense A10: display principale e-ink da 6,13 pollici a risoluzione 1648 x 824

display secondario magnetico LCD da 4,96 pollici (Ultra)

SoC Qualcomm Dragonwing Q-6690

8 o 12 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna

fotocamera posteriore da 48 MP con flash LED

fotocamera anteriore da 8 MP

connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, porta USB-C

batteria da 4000 mAh con ricarica cablata a 18 W e wireless a 15 W

sistema operativo: Android 16

dimensioni e peso: 161,1 x 78,7 x 8,5 mm (escluso lo schermo posteriore), 190 g

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità del nuovo smartphone

Hisense A10 viene proposto in Cina nelle colorazioni White e Green e in due varianti: una senza schermo posteriore, denominata A10 Pro, e una con schermo magnetico incluso, denominata A10 Ultra. Nel Paese, si parte dalla versione da 8-128 GB a 2799 yuan (circa 360 euro al cambio attuale) e si arriva a quella da 12-512 GB a 3499 yuan (circa 450 euro), ma sono richiesti 400 yuan in più (poco più di 50 euro) per avere lo schermo posteriore magnetico.

Difficile che questo modello possa arrivare anche da noi. Vi piacerebbe poterlo acquistare?