Mentre il programma beta della One UI 9 si avvia verso la fase conclusiva sui Galaxy S26, sulla serie Samsung Galaxy S25 si sta avvicinando il momento del debutto: la beta della nuova release basata su Android 17 sembrava vicina, ma in base alle ultime pare proprio imminente.

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La beta della One UI 9 in arrivo da un momento all’altro sui Samsung Galaxy S25

La One UI 9 stabile sta facendo il suo esordio su Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, come anticipato negli ultimi mesi, mentre la serie Galaxy S26 è tuttora in beta (il programma è partito ormai da diverse settimane). Non sappiamo ancora per quanto modelli sarà proposto il programma di test, ma alla fine del mese scorso nei server di Samsung è stata individuata la prima build beta per la serie Samsung Galaxy S25.

Dalle ultime informazioni condivise dal solito Tarun Vats, sembra proprio che la One UI 9 beta sia imminente per i Galaxy S25: il produttore sudcoreano ha infatti creato una nuova voce dedicata a flagship 2025 nella sezione dedicata al programma beta di Samsung Members in India, come possiamo vedere nell’immagine qui sotto.

Il programma beta per Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra (e forse anche per Galaxy S25 Edge e Galaxy S25 FE) dovrebbe dunque essere imminente: i test potrebbero iniziare da un momento all’altro, come sempre a partire dalla Corea del Sud e dagli altri Paesi solitamente coinvolti (come India, Stati Uniti, Germania, Regno Unito e così via). Visto quanto accaduto con i Galaxy S26, ancora una volta diamo per scontata l’assenza dell’Italia dalla lista dei Paesi che vedranno la beta.

Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati sulla tabella di marcia della One UI 9, beta e non beta: siamo sicuri che i test per gli altri modelli saranno più brevi di quelli per i Galaxy S26 (partiti a metà maggio e tuttora in corso). Per questi ultimi la distribuzione della versione stabile potrebbe avvenire verso la fine del mese: è probabile che Samsung voglia lasciare un po’ di spazio ai nuovi smartphone pieghevoli.