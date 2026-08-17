Xiaomi ha messo fine alle attese e ha reso ufficiale, tramite i propri canali social, il giorno in cui verrà presentata la nuova famiglia di smartphone Redmi Note 17. L’appuntamento è infatti fissato per il 27 agosto, quando l’azienda cinese svelerà finalmente tutti i dettagli di una gamma che, a giudicare dalle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, promette di puntare forte sull’autonomia.

Il messaggio diffuso dal marchio sul social network X è comunque piuttosto scarno e non si dilunga in troppe informazioni tecniche. Tuttavia, emergono due particolari dall’immagine promozionale che hanno subito attirato l’attenzione degli appassionati.

Il primo, e più evidente, è il riferimento a una batteria da 10.000 mAh, una capacità decisamente generosa che difficilmente troverà posto su tutta la gamma. È di fatto molto più probabile che questo primato venga riservato al solo modello di punta, il REDMI Note 17 Pro Max, anche se al momento manca ancora una conferma ufficiale e definitiva su questo aspetto.

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Gli indizi lasciati da Xiaomi tra gli slogan

Il secondo elemento degno di nota riguarda proprio le frasi scelte da Xiaomi per accompagnare l’annuncio dell’evento. Gli slogan insistono molto sul concetto di autonomia e sulla solidità costruttiva del dispositivo, richiamando più volte la parola max. Non è un caso che questo dettaglio abbia spinto molti osservatori a ipotizzare che la batteria da 10.000 mAh citata nel post sia effettivamente destinata alla variante più performante della serie, quella Pro Max che tradizionalmente chiude il listino verso l’alto.

Restano dunque una decina di giorni prima di poter finalmente conoscere ogni dettaglio ufficiale: dalle specifiche tecniche complete ai prezzi definitivi, fino a capire se e quando la gamma Note 17 sbarcherà anche sui mercati internazionali, Europa compresa.

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Le specifiche trapelate finora

In attesa della presentazione, si sono comunque accumulate diverse indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche dei nuovi modelli. Il display dovrebbe essere un pannello OLED piatto da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, mentre per il Pro Max si vocifera di una diagonale leggermente superiore, vicina ai 7 pollici. Sul fronte del processore, il REDMI Note 17 base dovrebbe montare uno Snapdragon 6s Gen 4, mentre la variante Pro salirebbe a uno Snapdragon 6 Gen 5.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, le indiscrezioni parlano di un sensore principale da 50 megapixel, mentre sul capitolo batterie il quadro che emerge conferma in parte quanto anticipato dallo stesso post di Xiaomi: il Note 17 Pro dovrebbe fermarsi a 9.000 mAh, lasciando appunto al Pro Max il primato dei 10.000 mAh, dato ancora da confermare ufficialmente. La ricarica rapida sul modello base dovrebbe attestarsi sui 67 W, mentre tra le altre caratteristiche si segnalano uno speaker stereo e una certificazione per la resistenza a polvere e acqua. Dal punto di vista software, tutta la gamma dovrebbe debuttare con HyperOS 3.1, basata su Android 16.

Quanto potrebbero costare in Europa

Sul fronte prezzi, le stime circolate finora tratteggiano un possibile listino europeo piuttosto ampio. Il REDMI Note 17 4G, nella versione con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, potrebbe partire da circa 250 euro, salendo a 300 euro per il taglio da 6 GB più 256 GB. La variante 5G del Note 17 standard, con 6 GB di RAM e 256 GB di storage, dovrebbe invece attestarsi intorno ai 400 euro.

Si sale poi con il REDMI Note 17 Pro 5G, la cui configurazione da 6 GB più 256 GB potrebbe costare circa 500 euro, fino ad arrivare al top di gamma Pro Max 5G, che con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria potrebbe superare quota 600 euro. Sono ovviamente cifre ancora non ufficiali, che andranno verificate al momento della presentazione, ma che danno comunque un’idea di come Xiaomi intenda posizionare la nuova serie nel mercato europeo, cercando come sempre un equilibrio tra prestazioni e prezzo di accesso.