Amazon ha lanciato una nuova iniziativa per gli utenti dell’app: si chiama “Gira e prova a vincere!” e permette di ottenere uno sconto di 5€ sui prodotti per tutti i giorni. L’iniziativa, disponibile esclusivamente sull’app Amazon, invita gli utenti a mettere alla prova la fortuna con una ruota virtuale per ricevere un buono sconto da utilizzare sugli acquisti quotidiani.

La promozione fa parte di una serie di attività promozionali che Amazon sta portando avanti in questo periodo, ma a differenza di altre campagne mirate a categorie specifiche, questa sembra essere pensata proprio per i prodotti di uso più comune.

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Come funziona l’iniziativa

Il funzionamento della promozione è estremamente semplice e alla portata di tutti. Per partecipare, l’unica condizione è disporre dell’applicazione ufficiale di Amazon installata sul proprio smartphone, poiché l’iniziativa è accessibile esclusivamente da dispositivi mobili. Non è possibile accedere al gioco tramite il sito web desktop: la promozione è pensata appositamente per gli utenti dell’app e non è disponibile su altre piattaforme.

Una volta aperta l’app, basta cercare il banner dedicato o la sezione intitolata “Gira e prova a vincere!”, che dovrebbe apparire nella homepage o in una delle sezioni promozionali. A quel punto, l’utente viene invitato a interagire con una ruota della fortuna virtuale, simile a quelle che si trovano in molte iniziative promozionali.

Il premio principale di questa edizione è un buono sconto da 5 euro, valido sull’acquisto di una selezione di prodotti per tutti i giorni.

È importante notare che il premio ottenuto è valido solo su un acquisto successivo di prodotti selezionati, soggetti a disponibilità e a eventuali limitazioni. I termini e le condizioni complete dell’iniziativa sono consultabili sulla pagina ufficiale di Amazon, dove sono elencati tutti i dettagli, le esclusioni e le modalità di utilizzo del buono. Come sempre, si consiglia di leggere attentamente le condizioni prima di partecipare, per conoscere eventuali vincoli legati ai prodotti, ai tempi di validità o alle categorie merceologiche incluse.