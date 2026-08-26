Il secondo trimestre del 2026 è in archivio già da qualche settimana ed è tempo di bilanci anche per il mercato degli smartphone: qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’andamento delle vendite, ma anche di quote ed equilibri di mercato e quest’oggi vediamo un altro report da cui emerge un dato significativo: Samsung Galaxy S26 Ultra, attuale modello di riferimento del brand, è lo smartphone Android più venduto e mette a referto un risultato storico per la stessa Samsung.

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Vendite Q2 2026: dominio Apple, ma Samsung si difende con Galaxy S26 Ultra

Il nuovo report pubblicato da Counterpoint Research fotografa la situazione del mercato internazionale degli smartphone al termine del Q2 2026 e vede Apple iPhone 17 (non perdetevi la nostra prova e il confronto con iPhone 17e) conquistare il titolo di smartphone più venduto in assoluto con un 6% di market share (lo scorso anno, iPhone 16 si era fermato al 4%).

Samsung ed Apple dominano la top 10 globale — che, rispetto allo scorso anno, vede Xiaomi grande assente — con cinque modelli a testa, tuttavia ci sono delle precisazioni da fare: in primis, va sottolineato il monopolio di Apple sul podio: alle spalle di iPhone 17, troviamo infatti iPhone 17 Pro Max (ecco la nostra recensione) e iPhone 17 Pro (ecco la nostra recensione); Samsung Galaxy S26 Ultra è lo smartphone Android più venduto al mondo nel Q2 2026, ma è costretto ad accontentarsi della medaglia di legno.

Questa classifica aggiornata è lo specchio del mercato e riflette anche il fatto che i brand abbiano spostato il focus sulla fascia premium per far fronte alla crisi globale delle memorie RAM e flash: il mercato, nel complesso, ha perso l’11% di vendite rispetto allo scorso anno; di contro, Apple e Samsung hanno venduto complessivamente il 26% delle unità complessive, in aumento del 2% su base annua.

Questi risultati sono stati commentati dal Senior Analyst Karn Chauhan, che ha sottolineato la crescita del 5% messa a referto da Apple a dispetto di un mercato in sofferenza, con vendite in aumento in vari Paesi asiatici e addirittura raddoppiate in Corea del Sud; l’assottigliamento del gap tecnico rispetto ai modelli Pro ha permesso ad iPhone 17 di rappresentare la scelta giusta per tantissimi utenti.

Per quanto riguarda Samsung, quello di Galaxy S26 Ultra è un risultato storico, visto che di solito il brand sudcoreano costruisce le proprie fortune grazie alle vendite dei modelli low cost. Il Senior Analyst Harshit Rastogi lo ha commentato evidenziando come per la prima volta un modello premium sia stato lo smartphone Android più venduto nel secondo trimestre dell’anno; la strategia di lancio di Samsung — che ha presentato i Galaxy S26 con un mese di ritardo rispetto ai predecessori — ha spostato una quota maggiore delle vendite nel secondo trimestre e ha visto Galaxy S26 Ultra superare nettamente il modello precedente e rappresentare oltre la metà delle vendite della serie di appartenenza.

Ciò detto, Galaxy S26 è il solo altro Samsung premium presente nella classifica di Counterpoint Research — al nono posto, appena un gradino sopra rispetto ad iPhone 16 5G —, mentre gli altri tre sono tutti modelli della serie Galaxy A, con particolare riferimento alla fascia low cost. Sebbene non siano in grado di offrire le funzioni più avanzate dei modelli premium, tali modelli rappresentano proposte valide per i mercati emergenti e per gli utenti meno esigenti, avendo prezzi bassi, ampie disponibilità e un supporto software prolungato (tutti i modelli della top 10 garantiscono non meno di sei anni di aggiornamenti ufficiali).