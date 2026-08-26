Nella giornata di ieri, OPPO ha annunciato il nuovo aggiornamento di agosto 2026 per la ColorOS 16 che include alcune novità in ambito personalizzazione, pensate per gli utenti più “creativi e pieni di idee brillanti”.

Il produttore cinese continua a portare avanti il trend degli aggiornamenti mensili con coinvolgimento della community: di seguito andremo a scoprire le novità, a vedere quali smartphone riceveranno l’aggiornamento e a ripassare la procedura per aggiornare i dispositivi supportati all’aggiornamento di agosto 2026.

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Come anticipato in apertura, OPPO ha recentemente presentato l’aggiornamento mensile di agosto 2026 per la ColorOS 16, la più recente iterazione della ColorOS basata su Android 16, in attesa dell’arrivo della ColorOS 17 (che dovrebbe guadagnare un design ispirato al Liquid Glass e animazioni più fluide).

Il nuovo aggiornamento porta su un buon numero di smartphone (soprattutto sui flagship degli ultimi due anni) nuove funzioni che vanno oltre rispetto a quelle del precedente aggiornamento di luglio 2026, così presentate dal team di sviluppo:

Ciao a tutti! Con la fine di agosto, ecco tutte le novità introdotte dall’aggiornamento ColorOS 16 di agosto per i dispositivi OPPO. E, cosa non meno importante, quali telefoni lo riceveranno.

La novità principale di questo mese è il blocco delle attività sospette delle app. Attivalo e Phone Manager rileverà e intercetterà pop-up dannosi, consumo anomalo della batteria, controllo non autorizzato del dispositivo e attività nascoste in background, proteggendo così il tuo telefono senza che tu debba preoccupartene.

Abbiamo anche aggiunto la funzione “Disegna sulle immagini” nell’app Note che ti permette di disegnare, evidenziare e annotare direttamente sulle immagini all’interno di una nota. Ora, contrassegnare uno screenshot o cerchiare la parte importante di una foto su una lavagna richiede solo pochi secondi.

Oltre a queste novità, sono presenti nuovi strumenti creativi, modifiche alla schermata iniziale e una serie di perfezionamenti al sistema e all’interazione, pensati per rendere l’utilizzo quotidiano più rapido e fluido.

Iniziamo.