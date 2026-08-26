Nella giornata di ieri, OPPO ha annunciato il nuovo aggiornamento di agosto 2026 per la ColorOS 16 che include alcune novità in ambito personalizzazione, pensate per gli utenti più “creativi e pieni di idee brillanti”.
Il produttore cinese continua a portare avanti il trend degli aggiornamenti mensili con coinvolgimento della community: di seguito andremo a scoprire le novità, a vedere quali smartphone riceveranno l’aggiornamento e a ripassare la procedura per aggiornare i dispositivi supportati all’aggiornamento di agosto 2026.
Segui TuttoAndroid su Google Discover
ColorOS 16: ecco l’aggiornamento di agosto 2026
Come anticipato in apertura, OPPO ha recentemente presentato l’aggiornamento mensile di agosto 2026 per la ColorOS 16, la più recente iterazione della ColorOS basata su Android 16, in attesa dell’arrivo della ColorOS 17 (che dovrebbe guadagnare un design ispirato al Liquid Glass e animazioni più fluide).
Il nuovo aggiornamento porta su un buon numero di smartphone (soprattutto sui flagship degli ultimi due anni) nuove funzioni che vanno oltre rispetto a quelle del precedente aggiornamento di luglio 2026, così presentate dal team di sviluppo:
Ciao a tutti! Con la fine di agosto, ecco tutte le novità introdotte dall’aggiornamento ColorOS 16 di agosto per i dispositivi OPPO. E, cosa non meno importante, quali telefoni lo riceveranno.
La novità principale di questo mese è il blocco delle attività sospette delle app. Attivalo e Phone Manager rileverà e intercetterà pop-up dannosi, consumo anomalo della batteria, controllo non autorizzato del dispositivo e attività nascoste in background, proteggendo così il tuo telefono senza che tu debba preoccupartene.
Abbiamo anche aggiunto la funzione “Disegna sulle immagini” nell’app Note che ti permette di disegnare, evidenziare e annotare direttamente sulle immagini all’interno di una nota. Ora, contrassegnare uno screenshot o cerchiare la parte importante di una foto su una lavagna richiede solo pochi secondi.
Oltre a queste novità, sono presenti nuovi strumenti creativi, modifiche alla schermata iniziale e una serie di perfezionamenti al sistema e all’interazione, pensati per rendere l’utilizzo quotidiano più rapido e fluido.
Iniziamo.
Le novità dell’aggiornamento di agosto 2026
L’aggiornamento di agosto 2026 della ColorOS 16 introduce innanzitutto cinque novità principali che migliorano l’esperienza utente anche e soprattutto per quanto concerne la sicurezza.
- Possibilità di annotare le immagini nell’app Note – Su tutti i modelli supportati al netto dei pieghevoli, l’aggiornamento di agosto 2026 della ColorOS 16 porta al debutto una novità dell’app Note che consente agli utenti di disegnare, evidenziare e annotare direttamente sulle immagini presenti negli appunti.
- Possibilità di nascondere i badge di notifica – Per rendere più pulita la schermata iniziale, il team di sviluppo ha implementato un gesto che consente di nascondere al volo i badge di notifica sulle icone delle app; gli utenti dovranno solo “pizzicare” lo schermo con due dita per eliminare i badge di notifica tutti in una volta.
- Nuovi widget per l’app Calcolatrice – L’app Calcolatrice della ColorOS 16 riceve il nuovo widget “Convertitore di valuta” (disponibile nei formati 2×2 e 4×2) ma solo in alcuni Paesi (Filippine, India, Indonesia, Malesia, Thailandia, Vietnam).
- Funzione “AI Remix Collage” nell’app Foto – Si tratta di una funzione che consente agli utenti di creare set di adesivi personalizzati estraendo un soggetto qualsiasi da un’immagine e sfruttarli in altre creazioni con contorni, testo e annotazioni.
- Blocco delle attività sospette di un’app – Phone Manager è stato aggiornato per diventare più intelligente e potente; lo strumento di sistema ha imparato a rilevare in tempo reale i comportamenti sospetti delle app e, di conseguenza, può bloccare pop-up potenzialmente dannosi, scongiurare consumi energetici anomali e prevenire tentativi di controllo del dispositivo non autorizzare. Quando qualcosa viene “bloccato”, l’utente riceve una notifica.
Infine, l’aggiornamento di agosto 2026 della ColorOS 16 porta con sé altre tre novità minori che OPPO presenta sotto forma di elenco testuale, senza fornire supporti visivi:
- La schermata iniziale di Phone Manager consente ora di personalizzare gli strumenti utilizzati più di frequente per rendere l’accesso ad essi ancora più rapido.
- La pulizia dello spazio di archiviazione viene organizzata in categorie per semplificare la ricerca di elementi che occupano spazio.
- Per utilizzare questa funzione, basta seguire il percorso “Phone Manager > Pulizia spazio di archiviazione“.
- Le app nascoste diventano più semplici da usare perché è stato introdotto il supporto alla visualizzazione in finestra mobile.
- Per utilizzare questa funzione, basta aprire un’app nascosta, scorrere dal basso verso l’alto verso l’area della finestra mobile (in alto a destra).
Smartphone compatibili con l’aggiornamento di agosto 2026
In conclusione, OPPO fa sapere che l’aggiornamento mensile di agosto 2026 per la ColorOS 16 è in fase di rollout graduale già dall’1 agosto 2026 e dovrebbe essere distribuito sui modelli compatibili entro il 31 agosto 2026. A tal proposito, ecco i modelli compatibili:
- Modelli della gamma Find
- OPPO Find X9s e Find X9s Pro (2026)
- OPPO Find X9 Ultra (2026)
- OPPO Find N6 (2026)
- OPPO Find X9 e Find X9 Pro (2025)
- OPPO Find N5 (2025)
- OPPO Find X8 e Find X8 Pro (2024)
- Modelli della gamma Reno
- OPPO Reno16 5G e Reno16 Pro 5G (2026)
- OPPO Reno15 5G e Reno15 Pro 5G (2026)
- OPPO Reno15 4G (2026)
Come aggiornare gli smartphone OPPO compatibili
Qualora siate in possesso di uno degli smartphone sopra-citati, potrete verificare che sul vostro dispositivo sia arrivato il nuovo aggiornamento mensile di agosto 2026 della ColorOS 16.
Per farlo, vi basterà entrare nelle impostazioni di sistema e seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software“. Come anticipato, questo aggiornamento mensile è già in distribuzione, quindi dovrebbe presto raggiungere il vostro smartphone. In caso di esito negativo, potete riprovare dopo qualche ora.