Sappiamo da qualche settimana che Google sta lavorando per apportare alcuni miglioramenti all’interfaccia utente di Google Keep, l’app multi-piattaforma che permette di creare, modificare e condividere note, liste e promemoria.

Ai miglioramenti emersi in precedenza per la barra degli strumenti se ne potrebbe presto aggiungere un altro che punta a risolvere uno dei limiti dell’app inerente alla creazione di elenchi e liste di cose da fare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Google Keep: attesi altri miglioramenti all’interfaccia utente

Google Keep attende alcune modifiche all’interfaccia utente interna alle note. Nello specifico, Google punta a migliorare l’esperienza d’uso riprogettando (non del tutto) la barra degli strumenti che compare in basso. Come anticipato in apertura, sono in sviluppo altre novità (via Android Authority).

La versione 5.26.341.03.90 dell’app per dispositivi Android nasconde i lavori in corso per l’implementazione di una modifica che punta a risolvere questo limite, consentendo agli utenti di creare un elenco o una lista di cose da fare (con le caselle di controllo) all’interno di una nota normale o di scrivere del testo normale subito sotto a un elenco/lista di cose da fare già esistente.

Per sfruttare questa operazione, gli utenti dovranno semplicemente sfruttare la nuova icona dedicata alle caselle di controllo che comparirà accanto al rinnovato pulsante per gli allegati (che prenderà il posto del vecchio pulsante “Opzioni sfondo”).

Il comportamento dell’icona dedicata alle caselle di controllo cambierà anche all’interno delle note normali già scritte: in futuro, quando un utente tocca questa icona all’interno di una nota normale, verrà convertita in elenco di cose da fare solo la riga dove è presente il cursore.

La stessa icona servirà anche per effettuare l’operazione inversa, ovvero trasformare in testo normale una voce dell’elenco/lista di cose da fare. Queste operazioni sono mostrate nella seguente galleria d’immagini.

Non sappiamo ancora quando Google possa decidere di implementare queste novità su Google Keep ma è certo che possano rivelarsi delle aggiunte molto importanti per coloro che usano spesso le caselle di controllo ma considerano un limite il fatto di poterle usare esclusivamente nelle note dedicate.

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Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Keep: note ed elenchi su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.