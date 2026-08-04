L’azienda di Mountain View continua ad aggiornare Google Keep con piccole ma importanti novità e una delle funzionalità più richieste dagli utenti sta finalmente iniziando a raggiungere i dispositivi Android. Dopo essere stata individuata durante lo sviluppo già nel 2025, poi apparentemente rimossa e successivamente riapparsa nelle versioni preliminari dell’app, la funzione Trova nella nota è ora in fase di distribuzione per alcuni utenti.

Si tratta di un’aggiunta che, pur non rivoluzionando l’applicazione, rende decisamente più comoda la consultazione delle note più lunghe, permettendo di trovare rapidamente parole o frasi senza doverle scorrere manualmente.

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Google Keep guadagna la ricerca all’interno delle singole note

Fino a oggi Google Keep ha sempre offerto un motore di ricerca generale, utile per individuare una determinata nota digitando parole chiave. Questo sistema continuerà naturalmente a essere disponibile, ma presenta un limite evidente: una volta aperta la nota desiderata, l’utente deve comunque cercare manualmente il punto esatto in cui compare il termine cercato; la nuova funzione Trova nella nota risolve proprio questo problema.

Una volta aperta la nota, sarà sufficiente accedere al menù rappresentato dai tre puntini e selezionare la nuova voce dedicata alla ricerca, a questo punto comparirà una casella di testo nella quale inserire la parola o l’espressione desiderata; tutte le occorrenze presenti nella nota verranno immediatamente evidenziate, rendendo molto più semplice individuare il contenuto cercato.

È un comportamento che ricorda da vicino la funzione Trova nella pagina presente nei browser web e in numerose applicazioni dedicate alla lettura dei documenti, ma che finora mancava sorprendentemente in Google Keep, soprattutto considerando che molti utenti utilizzano l’app per conservare appunti molto lunghi, liste dettagliate o raccolte di informazioni.

Secondo quanto emerso, la funzionalità è stata avvistata nella versione 5.26.301.00.90 di Google Keep, tuttavia, la presenza della versione corretta dell’app non garantisce automaticamente l’accesso alla novità; alcuni utenti riescono già a visualizzarla, mentre altri continuano a non averla a disposizione nonostante abbiano aggiornato l’applicazione, svuotato la cache e persino eseguito una chiusura forzata.

Tutto lascia quindi pensare a un rilascio graduale lato server, una modalità ormai abituale per Google quando introduce nuove funzionalità nelle proprie applicazioni. Di conseguenza, potrebbero essere necessari ancora alcuni giorni prima che trova nella nota venga attivata per tutti gli utenti.

La ricerca all’interno delle note non è l’unica novità in sviluppo per Google Keep, parallelamente Google sta infatti lavorando anche a un aggiornamento dell’interfaccia della barra degli strumenti posizionata nella parte inferiore delle note.

Il restyling dovrebbe riorganizzare alcuni pulsanti già esistenti e introdurre un nuovo design per il pulsante + dedicato all’inserimento di contenuti, con l’obbiettivo di rendere l’interfaccia più moderna e coerente con l’evoluzione del Material Design adottato dalle altre applicazioni dell’ecosistema Google.

Pur trattandosi di modifiche apparentemente secondarie, dimostrano come Google continui a investire nello sviluppo di Keep, un’app che negli ultimi anni ha ricevuto aggiornamenti costanti per migliorarne usabilità e produttività, senza però stravolgere la semplicità che ne ha decretato il successo.