Tanti nuovi aggiornamenti in distribuzione in queste ore tra Corea del Sud e Italia: Samsung si è finalmente “sbloccata” con le ultime patch di sicurezza e sta rilasciando novità per Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 FE e Galaxy M55, ma si aggiorna anche Vivo X300 Pro con diversi cambiamenti. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra

Iniziamo dai flagship più recenti del produttore sudcoreano: mentre è in rollout la One UI 9 Beta 6, sul canale stabile Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra stanno accogliendo le patch di sicurezza di agosto 2026. La distribuzione è partita come spesso capita dalla Corea del Sud e raggiungerà l’Italia nel giro di qualche giorno al massimo.

Le novità non sono poi molte: troviamo le ultime correzioni di sicurezza, oltre a qualche eventuale bugfix e miglioramento di stabilità non specificato. Come indicato nel consueto bollettino diffuso da Samsung, le patch di agosto vanno a correggere 39 vulnerabilità CVE, cioè comuni al sistema operativo Android (di cui 8 di livello critico), e 18 vulnerabilità SVE (specifiche per i dispositivi Samsung e la One UI).

Questo mese Samsung ha un po’ ritardato la consueta distribuzione delle patch di sicurezza: il lancio di Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 e i lavori sulla One UI 9.0 (tuttora in beta proprio sulla serie Galaxy S26 e in versione stabile solo sui pieghevoli appena citati) potrebbero aver fatto “perdere” tempo al produttore.

Segui Samsung su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Novità aggiornamenti serie Samsung Galaxy S25 e Galaxy S24

Aggiornamenti simili sono in distribuzione per Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra e Galaxy S25 FE. Esattamente come i successori della gamma Galaxy S, tutti e sette stanno ricevendo a partire dalla Corea del Sud le patch di sicurezza di agosto 2026.

I firmware in rollout nel Paese sono S93*NKSSCCZH2 (S25, S25+ e S25 Ultra), S731NKSS9BZH2 (S25 FE) e S92*NKSS6DZH2 (S24, S24+ e S24 Ultra), e richiedono download compresi tra i 300 e i 560 MB circa. Come detto più su, le patch di sicurezza di questo mese includono la correzione a quasi 60 vulnerabilità in tutto, contando sia quelle riguardanti Android in generale sia quelle che toccano più da vicino la One UI.

Anche qui i changelog non specificano altre novità: il produttore potrebbe comunque aver integrato miglioramenti di stabilità e bugfix. Nonostante le avvisaglie, per il momento ancora non è stato aperto il programma beta della One UI 9 per i Galaxy S25 (e naturalmente nemmeno per i Galaxy S24): ci vorrà ancora un po’ di pazienza per accogliere Android 17.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy M55

Insieme ai flagship della serie Galaxy S si aggiorna anche Samsung Galaxy M55. Lo smartphone di fascia media sta ricevendo le patch di sicurezza di agosto 2026 attraverso il firmware M556BXXS5DZH1.

Le novità sono bene o male quelle descritte più su: le più recenti patch vanno a correggere quasi 60 vulnerabilità, e sono eventualmente affiancate da bugfix non specificati e da generici miglioramenti di stabilità. Anche Galaxy M55 è nella lista dei modelli che riceveranno l’aggiornamento ad Android 17 e One UI 9: bisognerà però attendere ancora qualche settimana.

Novità aggiornamento Vivo X300 Pro

Cambiamo brand perché ci sono novità in arrivo in Italia su Vivo X300 Pro. Lo smartphone si sta aggiornando alla versione 16.0.25.4.W30 di OriginOS 6, con diverse ottimizzazioni e alcuni miglioramenti.

Troviamo le patch di sicurezza di agosto 2026, ma anche ottimizzazioni della stabilità del sistema, ottimizzazioni per il risparmio energetico, ottimizzazioni per l’adattabilità e la stabilità della rete, ottimizzazioni per i parametri audio (per migliorare gli effetti audio della riproduzione), miglioramenti per la modalità Scura (per risolvere problemi di visualizzazione anomala in alcuni casi) e miglioramenti per la compatibilità con app di terze parti. Infine, Vivo ha risolto un problema per cui in certi casi era impossibile attivare la modalità finestra di piccole dimensioni, e un problema per cui l’interfaccia nei Contatti non veniva visualizzata correttamente.

Il nuovo aggiornamento per Vivo X300 Pro richiede un download molto corposo: si va di poco oltre 1 GB.

Come aggiornare i dispositivi Samsung e Vivo

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento su Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 FE e Galaxy M55 potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti”. Potete anche affidarvi a Smart Switch, se volete: vi basta collegare il dispositivo al PC e seguire le istruzioni dell’applicazione.

Per cercare novità su Vivo X300 Pro potete sempre passare dalle impostazioni, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”. In caso di esito negativo potete riprovare dopo qualche ora.