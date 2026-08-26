Da James Park e Eric Friedman, co-fondatori di Fitbit, arriva un nuovo dispositivo indossabile: stiamo parlando di Luffu Link.

Non si tratta di un classico dispositivo pensato per gli sportivi o per chi desidera monitorare le proprie attività ma di un braccialetto per la salute e la sicurezza senza schermo, appositamente progettato per aiutare le famiglie a tenere sotto controllo i propri cari.

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Le principali caratteristiche di Luffu Link

L’idea alla base di Luffu, la nuova azienda creata da Park e Friedman, è che la maggior parte delle tecnologie sanitarie è progettata per i singoli individui e ciò non tiene conto che in realtà la salute e l’assistenza spesso finiscono per coinvolgere un’intera famiglia (basti pensare ai più piccoli o agli anziani).

Ed è qui che entra in gioco Luffu Link, braccialetto senza schermo che è in grado di combinare il monitoraggio della salute con funzionalità di sicurezza e comunicazione.

In pratica, grazie a questo dispositivo dal look accattivante sarà possibile non soltanto monitorare l’attività fisica, il sonno e la frequenza cardiaca ma anche registrare eventuali sintomi, i farmaci presi, i pasti, l’umore e dei promemoria vocali.

A dire del produttore, la batteria integrata nel braccialetto potrà durare fino a cinque giorni con una singola carica e tra le altre caratteristiche del dispositivo vi sono anche le connettività GPS e LTE, grazie alle quali sarà possibile condividere la propria posizione e contattare persone fidate (una doppia pressione consente di inviare un messaggio di check-in ai familiari selezionati).

Luffu Link è disponibile in pre-ordine in tre colorazioni (Halo Gold, Onyx Black e Sterling Blue) a 249 dollari negli Stati Uniti, ove farà il suo esordio ufficiale all’inizio del prossimo anno. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito di Luffu.