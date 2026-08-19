Negli ultimi anni Xiaomi ha lavorato duramente per riuscire a garantire agli utenti un supporto software di qualità, con funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con costanza e per un lungo periodo.

Ma, ovviamente, tutto prima o poi è destinato a finire e ciò riguarda anche il supporto software, così come ci viene ricordato dall’elenco di Xiaomi dei device che hanno raggiunto la fase End of Life, che di recente si è arricchito di nuovi modelli.

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Brutte notizie per Xiaomi 12 Lite e altri

Tra gli smartphone per i quali il colosso cinese ha terminato in via ufficiale il supporto software troviamo anche un modello molto popolare come Xiaomi 12 Lite, lanciato nel 2022 con a bordo l’interfaccia MIUI 13, basata su Android 12 e passato successivamente alla nuova interfaccia HyperOS.

Stando a quanto emerge dal Security Center di Xiaomi, tra gli smartphone per i quali il produttore ha terminato il supporto software vi sono anche Xiaomi 12S Pro e REDMI Note 12R.

I dispositivi inclusi nell’elenco End of Life non riceveranno più aggiornamenti software o firmware regolari, incluse le patch di sicurezza. Inoltre il produttore cinese potrebbe anche smettere di rispondere alle segnalazioni di vulnerabilità per questi modelli anche se l’azienda potrebbe comunque rilasciare patch per risolvere i problemi di sicurezza critici.

C’è da precisare che questi smartphone continueranno a funzionare ma la mancanza di aggiornamenti potrebbe sollevare nel tempo problemi di sicurezza e di compatibilità. In sostanza, i rispettivi proprietari dovrebbero iniziare a valutare l’acquisto di un nuovo modello e a tal proposito vi rimandiamo alla nostra guida sui migliori smartphone.

Potete trovare l’elenco completo dei prodotti End of Life di Xiaomi seguendo questo link.