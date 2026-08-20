Dopo le prime segnalazioni della scorsa settimana, pare che Google abbia effettivamente iniziato a distribuire su larga scala le novità già emerse nel mese di giugno per il selettore dell’account e per l’anello che circonda l’avatar dell’account nelle sue app e servizi di sistema, sia nelle versioni mobile che nelle versioni Web.

Il colosso di Mountain View ha rivisto questi elementi rispetto al passato: il selettore dell’account, protagonista nell’immagine di copertina, diventa leggermente più compatto; gli abbonati ai piani Google AI dagli abbonati vengono ora differenziati dai non abbonati o dagli abbonati ai piani “classici” di Google One per via dell’anello con colorazione diversa. Scopriamo tutti i dettagli.

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Il “nuovo” anello che circonda l’avatar dell’account Google conquista app e servizi

Come avevamo già avuto modo di raccontarvi la scorsa settimana, alla fine del mese di giugno era emerso che Google avesse in serbo alcune novità per gli abbonati ai piani Google AI per quanto concerne l’anello che circonda l’avatar dell’account Google sulle proprie app e servizi.

Sostanzialmente, per distinguere gli abbonati ai piani Google AI dagli abbonati ai piani classici di Google One, il colosso di Mountain View ha introdotto un nuovo anello blu gradiente e questo elemento è adesso in rollout per tutti.

Mentre la precedente immagine confronta il vecchio e il nuovo anello su Google Foto, la galleria sottostante propone due immagini con esempi su svariate app del colosso di Mountain View come Google Calendar, Google Chat, Pixel Diario, Gemini, App Google e Gmail.

In rollout anche il nuovo selettore dell’account

Oltre al nuovo anello che circonda l’avatar, Big G ha avviato la distribuzione su larga scala anche del nuovo selettore dell’account di cui abbiamo sentito parlare per la prima volta a inizio giugno.

Finora, il selettore dell’account Google è stato quello che possiamo vedere nella parte sinistra dell’immagine sottostante. La nuova versione, protagonista nella seconda e nella terza parte, prevede che l’immagine del profilo, assieme al nome dell’account, all’indirizzo e-mail associato all’account e al piano sottoscritto (nel nostro caso “Pro”), siano stati raccolti all’interno di una tessera orizzontale.

Questa tessera di base è “compressa” ma, selezionando la freccia rivolta verso il basso che si trova all’estrema destra, compariranno altre opzioni: gli eventuali altri account registrati sul dispositivo, l’opzione per aggiungere un altro account e l’opzione per gestire gli account sul dispositivo. Il pulsante “Gestisci il tuo account Google” rimane ma viene anch’esso racchiuso all’interno di una tessera orizzontale e spostato in basso.

Anello che circonda l’avatar e selettore dell’account sono strettamente collegate ma a “senso unico”: ci sono infatti alcune app che presentano il nuovo selettore ma non presentano ancora il nuovo anello gradiente intorno all’avatar.

Un esempio è riscontrabile nell’app Find Hub ed è mostrato nell’immagine sottostante: nonostante la presenza del vecchio anello a quattro colori attorno all’avatar dell’account, è presente il nuovo selettore compatto (anche se non viene mostrata l’etichetta “Pro”).

Il nuovo selettore dell’account e l’anello “gradiente” attorno all’avatar sono in fase di rilascio graduale, come di consueto lato server, e non dipendono dall’app ma dal dispositivo: una volta che lo abbiamo ricevuto su un’app, automaticamente è poi comparso a macchia d’olio ovunque sul dispositivo; su un altro dispositivo (stesso account) non sono ancora arrivati questi nuovi elementi.