Anche per Nothing si sta avvicinando il momento del rilascio di Android 17, che avverrà insieme a Nothing OS 5.0. Il programma beta è stato già annunciato per Nothing Phone (3), e proprio in queste ore il produttore ha diffuso la data di presentazione di Nothing OS 5.0: vediamo quando saranno diffusi tutti i dettagli e quali saranno i modelli a ricevere l’aggiornamento.

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Nothing OS 5.0 in arrivo: data di lancio e modelli compatibili

Il lancio di Nothing OS 5.0 è fissato per il 25 agosto 2026, alle ore 12 italiane: è stato lo stesso produttore a diffondere la data attraverso i suoi canali social. Improbabile un debutto di Android 17 sugli smartphone Nothing già a partire da quell’ora (beta a parte), ma sicuramente conosceremo tutti i dettagli sulla nuova release.

More joy, every day.

Nothing OS 5.0 25.08.

11:00 BST pic.twitter.com/OThGjRCSH6 — Nothing (@nothing) August 20, 2026

Considerando il numero di aggiornamenti di Android promessi, possiamo già offrirvi l’elenco degli smartphone che riceveranno e non riceveranno Nothing OS 5.0 e Android 17.

Niente da fare per Nothing Phone (1), uscito con Android 12 e fermatosi ad Android 15, e anche per Nothing Phone (2), uscito con Android 13 e la promessa di tre update (è arrivato ad Android 16). CMF Phone 1 è uscito con Android 14 e con la promessa di due anni di major update: anche lui si fermerà dunque ad Android 16. Gli ultimi due continueranno ad accogliere patch di sicurezza ancora per un annetto, fino alla metà del 2027, mentre il primo modello del produttore ha già raggiunto la fine del suo ciclo di vita.

A meno di particolari problemi, ne consegue che tutti gli altri smartphone Nothing riceveranno l’aggiornamento a Nothing OS 5.0 e ad Android 17. In lista troviamo dunque:

Appuntamento quindi al 25 agosto, quando Nothing svelerà tutti i dettagli del suo aggiornamento ad Android 17 e di Nothing OS 5.0. Il vostro smartphone è già pronto?