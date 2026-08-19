Xiaomi si prepara a rendere HyperOS 4 ancora più riconoscibile dal punto di vista estetico, introducendo una nuova interfaccia chiamata Soft Light Glass, un effetto che richiama in maniera piuttosto evidente il Liquid Glass introdotto da Apple sui suoi sistemi operativi. La società cinese ha ora pubblicato l’elenco dei dispositivi destinati a ricevere questa particolare novità grafica, almeno nella prima fase di distribuzione.

L’elenco riguarda il mercato cinese, ma ci sono buone possibilità che la disponibilità venga estesa anche alle versioni globali dei dispositivi interessati. La selezione infatti, sembra essere legata soprattutto alle capacità hardware dei dispositivi e, in particolare, alla piattaforma utilizzata, piuttosto che a una semplice distinzione tra mercati.

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Soft Light Glass di Xiaomi arriverà solo sui dispositivi più potenti

Il nuovo effetto rappresenta una delle modifiche estetiche più interessanti di HyperOS 4, Soft Light Glass introduce elementi traslucidi, effetti luminosi e un rendering più complesso dell’interfaccia, caratteristiche che richiedono capacità di elaborazione grafica rispetto a una normale interfaccia software.

Proprio per questo motivo Xiaomi ha deciso di non renderlo disponibile inizialmente su tutti i dispositivi compatibili con HyperOS 4. Durante la fase beta, l’azienda porterà la nuova interfaccia soltanto sui modelli dotati di piattaforme hardware sufficientemente potenti.

In particolare, il requisito iniziale comprende Snapdragon 8 Elite o superiore, MediaTek Dimensity 9500 o superiore e Xiaomi Xring O1 o superiore. Si tratta quindi di una selezione che comprende principalmente smartphone e tablet di fascia alta e i modelli più recenti dell’azienda.

La limitazione tuttavia, non dovrebbe essere definitiva, Xiaomi ha infatti specificato che Soft Light Glass verrà progressivamente ottimizzato per funzionare anche su altri dispositivi. Questo significa che alcuni modelli inizialmente esclusi potrebbero ricevere successivamente il nuovo design.

Tra gli esempi vengono citati anche dispositivi non recentissimi, come REDMI K70, Xiaomi 13 e Xiaomi MIX Flip, a conferma del fatto che la prima lista non rappresenta necessariamente quella definitiva.

La lista comunicata da Xiaomi comprende diverse famiglie di smartphone e tablet. Per la serie MIX troviamo Xiaomi MIX Fold 4, MIX Fold 3, MIX Fold 2 e Xiaomi MIX Flip. Per quanto riguarda i dispositivi di punta, il nuovo effetto sarà disponibile sulle serie Xiaomi 17, Xiaomi 17T, Xiaomi 15, Xiaomi 14 e Xiaomi 13, mentre tra i modelli della serie Xiaomi Civi compare il Xiaomi Civi 5 Pro.

Particolarmente ampia è la selezione relativa alla gamma REDMI K, che comprende la serie REDMI K100 Pro, REDMI K90, REDMI K80 e REDMI K70, con una precisazione importante: REDMI K70E è escluso. Soft Light Glass arriverà inoltre sulla gamma REDMI Turbo, con REDMI Turbo 5 Max, REDMI Turbo 5 e REDMI Turbo 4.

La novità non sarà però limitata agli smartphone, Xiaomi ha incluso anche diversi tablet, tra cui Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8, Xiaomi Pad 7 Ultra e Xiaomi Pad 7S Pro. A questi si aggiungono REDMI K Pad 2 e REDMI K Pad, appartenenti alla relativa serie di tablet REDMI.

Soft Light Glass è già in fase di implementazione sui dispositivi appartenenti al primo gruppo di utenti che stanno partecipando al programma beta di HyperOS 4, al momento tuttavia, la fase di test è confinata al mercato cinese. La distribuzione globale di HyperOS 4 dovrebbe arrivare successivamente, ma per il momento Xiaomi non ha fornito una tempistica precisa per l’introduzione di Soft Light Glass sui dispositivi internazionali.

L’aspetto più interessante è comunque rappresentato dalla possibilità che la lista venga ampliata. Xiaomi sta infatti lavorando all’ottimizzazione dell’effetto e, una volta ridotti i requisiti necessari per gestire correttamente il nuovo rendering, altri smartphone potrebbero essere aggiunti.

HyperOS 4 si prepara quindi a segnare un cambiamento estetico piuttosto evidente per l’interfaccia Xiaomi, con Soft Light Glass che rappresenta probabilmente uno degli elementi più caratteristici della nuova versione del sistema operativo. L’ispirazione al Liquid Glass di Apple è evidente, ma sarà interessante capire quanto l’azienda riuscirà a rendere questa soluzione fluida e leggera anche sui dispositivi meno recenti.