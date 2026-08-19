Xiaomi ha presentato un nuovo altoparlante Bluetooth di dimensioni ridotte attraverso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Xiaomi Youpin, raggiungendo già l’obiettivo di raccolta previsto. In sintesi, è la versione magnetica dello Xiaomi Bluetooth Speaker, un dispositivo pensato non solo per riprodurre musica, ma anche per fungere da supporto per lo smartphone grazie a un sistema di aggancio magnetico applicato sul retro del telefono.

Il prezzo di listino è fissato a 199 yuan, equivalenti a circa 25 euro, ma chi decide di sostenere il progetto nelle prime fasi della campagna può assicurarselo a un prezzo scontato di 132 yuan, ovvero circa 17 euro.

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Come funziona il sistema magnetico?

La caratteristica principale di questo speaker è la base magnetica, compatibile con tutti i telefoni predisposti per la ricarica wireless. Una volta agganciato al dispositivo, l’altoparlante può essere utilizzato come vero e proprio cavalletto, permettendo di tenere il telefono in posizione verticale mentre si guarda un video o si ascolta un brano musicale.

A rendere l’esperienza ancora più pratica ci pensa poi un sensore Hall integrato, capace di accendere automaticamente lo speaker non appena rileva il contatto con il telefono, evitando quindi la necessità di attivarlo manualmente. Il peso complessivo si aggira intorno ai 95 grammi, un valore contenuto che limita l’ingombro aggiuntivo una volta agganciato al retro del device.

Sul fronte del design, l’altoparlante adotta una forma a cupola ed è rivestito in un tessuto a maglia fine, impreziosito da un anello metallico che ne definisce il profilo. La gamma colori proposta comprende una variante nera e una più chiara, tendente al beige/tortora. Entrambe le versioni presentano un anello luminoso alla base, capace di cambiare tonalità passando tra blu, viola e rosa, e di reagire dinamicamente al ritmo della musica riprodotta.

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Prestazioni audio e possibilità di collegamento multiplo

Per quanto riguarda invece la resa sonora, il dispositivo integra un driver full-range da 1,5 pollici con una potenza di 3 watt, una caratteristica che non rende certo questo speaker l’ideale per sostituire sistemi audio più performanti. La potenza dichiarata dovrebbe però risultare sufficiente per l’ascolto di musica o la visione di contenuti video mentre il telefono è appoggiato su una scrivania.

Chi desidera un’esperienza sonora più coinvolgente può abbinare due unità per ottenere un effetto stereo. Xiaomi specifica inoltre che è possibile collegare contemporaneamente fino a dieci speaker, così da comporre un impianto audio più articolato in occasioni particolari.

Lo speaker vanta inoltre una certificazione IP67, che ne garantisce la resistenza alla polvere e all’immersione temporanea in acqua. All’interno trova posto una batteria da 650mAh, mentre la connessione wireless avviene tramite Bluetooth 6.0, lo standard più recente in fatto di efficienza e stabilità del segnale. La ricarica avviene attraverso la porta USB-C, anche se è bene sapere che nella confezione non sono inclusi né il cavo né l’alimentatore, elementi che andranno quindi acquistati separatamente.

Nessun supporto per l’assistente vocale HyperAI

A differenza di altri speaker intelligenti proposti dall’azienda cinese, infine, questo modello non integra il supporto per HyperAI, l’assistente vocale sviluppato da Xiaomi. Il dispositivo non può dunque essere controllato tramite comandi vocali. Non è una grande sorpresa: appare infatti evidente come il dispositivo, compatto ed economico, sia pensato più come accessorio pratico che come gadget “intelligente” a tutti gli effetti.