Motorola potrebbe essere pronta a cambiare il modo in cui i propri smartphone vengono ricaricati con un nuovo accessorio wireless magnetico che, stando alle immagini trapelate online, sembra ispirarsi chiaramente al sistema MagSafe di Apple. Il prodotto, non ancora annunciato ufficialmente dall’azienda, dovrebbe chiamarsi Moto Snap e potrebbe rappresentare un nuovo importante tassello dell’ecosistema hardware di Motorola.

Le indiscrezioni arrivano da Evan Blass, noto leaker che ha condiviso alcune immagini del presunto accessorio; i render mostrano un caricabatterie wireless decisamente diverso dagli attuali prodotti Motorola, caratterizzato da un design molto sottile e soprattutto pensato per essere utilizzato direttamente sul retro dello smartphone.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

La ricarica wireless diventa magnetica con Moto Snap di Motorola

Il presunto Moto Snap appare come un piccolo disco piatto e circolare, con il logo Motorola posizionato al centro. La caratteristica più interessante sarebbe però rappresentata dalla presenza di magneti, che permetterebbero al caricabatterie di agganciarsi al retro degli smartphone compatibili mantenendo automaticamente allineate le bobine necessarie alla ricarica.

Il nome Snap sembra suggerire proprio questo tipo di funzionamento, l’utente dovrebbe semplicemente avvicinare il caricabatterie al retro del telefono per permettere ai magneti di posizionarlo correttamente, senza dover cercare manualmente il punto preciso nel quale appoggiare lo smartphone.

È una soluzione che Apple ha reso popolare con MagSafe e che negli ultimi anni ha iniziato a trovare spazio anche nel mondo Android. Google ha infatti adottato la tecnologia magnetica sui propri dispositivi di punta, mentre diversi produttori stanno progressivamente seguendo la stessa direzione.

Motorola potrebbe quindi essere pronta a colmare questo ritardo, trasformando la ricarica wireless magnetica in una delle caratteristiche del proprio ecosistema.

Le immagini mostrano un accessorio decisamente più portatile rispetto alle precedenti soluzioni wireless di Motorola, spesso basate su dock da scrivania più ingombranti e progettati per mantenere il telefono in una posizione fissa.

Il Moto Snap presenta invece un corpo circolare estremamente sottile, un connettore USB-C e un cavo bianco intrecciato che contribuisce a dargli un aspetto più premium e resistente; i render permettono inoltre di osservare il caricabatterie da diverse angolazioni, mostrando sia la parte anteriore sia quella posteriore.

Sul retro è presente una finitura argentata con la scritta “designed by Motorola”, mentre un caratteristico anello blu circonda il perimetro del dispositivo, aggiungendo un elemento estetico distintivo.

Una delle ipotesi più interessanti riguarda lo smartphone destinato a utilizzare questo accessorio, il Moto Snap potrebbe infatti essere stato progettato come complemento per il Motorola Edge 70 Max, già protagonista di alcune indiscrezioni.

Lo smartphone dovrebbe integrare i magneti necessari per consentire l’aggancio del caricabatterie, rendendo il Moto Snap qualcosa di più di un semplice pad wireless, potrebbe diventare una componente dell’ecosistema Motorola pensata per rendere la ricarica quotidiana più immediata.

Per il momento però, è necessario considerare la notizia come un’indiscrezione, Motorola non ha ancora annunciato ufficialmente il Moto Snap e non sono quindi disponibili informazioni certe sulla potenza di ricarica, sulla compatibilità con altri dispositivi, sul prezzo o sulla data di lancio.

Le immagini trapelate suggeriscono comunque che il progetto sia piuttosto concreto. Se verrà confermato, il Moto Snap potrebbe rappresentare un passo importante per Motorola verso una ricarica wireless più pratica, portatile e soprattutto magnetica, seguendo una tendenza ormai sempre più diffusa nel settore degli smartphone.