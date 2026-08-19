Sono passati ormai tre mesi dall’arrivo della versione 4.0 di Snapseed, l’app per l’editing fotografico che non veniva “toccata” da anni e che è stata completamente rinnovata rispetto alla precedente versione per implementare nuove funzionalità e donarle un look decisamente più attuale.

Da allora, Google ha rilasciato parecchi aggiornamenti minori per quest’app, al fine di sistemare i bug e aggiungere piccole novità: nelle ultime ore, il colosso di Mountain View ha rilasciato l’ennesimo aggiornamento per l’app che non porta con sé novità tangibili ma nasconde indizi su un paio di novità in fase di sviluppo. Scopriamo tutti i dettagli.

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Snapseed attende altre due novità

Analizzando la versione 4.1.4.966755460 dell’app Snapseed per dispositivi Android, il noto insider AssembleDebug ha scoperto che il team di sviluppo sta mettendo a punto un paio di novità (via Android Authority) che andranno ad affiancare quelle emerse a fine luglio dalla precedente versione.

Nello specifico, Google lavora per aggiungere due strumenti di modifica “professionali” alla propria app. Prima di analizzare le novità nel dettaglio, è doveroso sottolineare che nessuna delle due è stata ancora messa a disposizione degli utenti; non sappiamo quando ciò avverrà ma potrebbe volerci del tempo, soprattutto per uno dei due strumenti.

Supporto a importazione e applicazione di LUT personalizzate

La prima novità è il supporto a importazione e applicazione di LUT (Look-Up Table) personalizzate: in sostanza, si tratta di un file di dati (utilizzato nel fotoritocco e nel montaggio video) che mappa specifici valori di colore in ingresso a nuovi valori di colore in uscita.

Questo nuovo strumento, che verrà chiamato External LUT, permetterà agli utenti di importare i file .cube nell’editor per applicare una sorta di preset universale che andrà ad applicare all’immagine la correzione del colore e la regolazione di tonalità, contrasto e molto altro. Gli utenti potranno inoltre controllare in maniera fine alcuni parametri tecnici, incluso lo spazio colore specifico e la gamma cromatica per la LUT importata.

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Implementazione dello strumento Motion Blur

Andando oltre, il team di sviluppo sta preparando l’implementazione su Snapseed per Android dello strumento dedicato per l’effetto Motion Blur (per la sfocatura da movimento) che è già stato messo a disposizione dei beta tester nell’app per iOS.

Lo stato attuale dei lavori suggerisce che Google abbia ancora del lavoro da fare prima di implementare questo strumento nell’app per Android: alcune parti dello strumenti (come la sfocatura direzionale di base funziona) funzionano, mentre altri portano l’app ad arrestarsi in maniera anomala.

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Come scaricare o aggiornare l’app di Snapseed

L’app Snapseed per dispositivi Android può essere scaricata o aggiornata gratuitamente tramite il Google Play Store: per farlo basterà effettuare un tap sul badge sottostante e selezionare “Installa” o “Aggiorna”, a seconda che dobbiate installarla per la prima volta o aggiornarla.

La stessa app è disponibile anche per iPhone o iPad e può essere scaricata/aggiornata tramite l’App Store di Apple: per farlo basterà effettuare un tap su questo link e selezionare “Ottieni” o “Aggiorna”, a seconda che dobbiate installarla per la prima volta o aggiornarla.