Google ha iniziato silenziosamente a distribuire, lato server e in forma graduale come spesso accade, le novità già emerse nel mese di giugno per il selettore e l’anello che circonda l’avatar dell’account nelle sue app e servizi di sistema.

Il colosso di Mountain View ha rivisto questi elementi rispetto al passato, rendendo il selettore dell’account leggermente più compatto e, soprattutto, differenziando gli abbonati ai piani Google AI dagli abbonati ai piani “classici” di Google One. Scopriamo tutti i dettagli.

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È in rollout del “nuovo” anello che circonda l’avatar dell’account Google

Alla fine del mese di giugno è emerso che Google avesse in serbo alcune novità per gli abbonati ai piani Google AI per quanto concerne l’anello che circonda l’avatar dell’account Google sulle proprie app e servizi.

Questa novità ha iniziato a essere distribuita nelle ultime ore e noi l’abbiamo già ricevuta su uno dei nostri dispositivi (che esegue Android 16) su quasi tutte le app e i servizi del colosso di Mountain View.

Il rilascio sembra graduale e lato server: mentre sul Google Play Store (come avrete notato dalla precedente immagine) abbiamo ancora il vecchio anello coi quattro colori di Google, su altre app come Google Drive e Google Keep (ma anche Google Foto, Google Meet, Google Messaggi e molte altre) è presente la versione rivista del suddetto anello.

Nello specifico, l’avatar degli abbonati ai piani Google AI è ora circondato da un anello che presenta una colorazione gradiente blu-viola (con predominante blu), ovvero i colori della prima icona di Gemini.

Cambia anche il selettore dell’account

Parallelamente al nuovo anello che circonda l’avatar, Google ha avviato la distribuzione del nuovo selettore dell’account di cui abbiamo sentito parlare per la prima volta a inizio giugno.

Al momento, il selettore dell’account Google si presenta come mostra la mezza schermata di sinistra nelle due immagini sottostanti. La nuova versione, protagonista nella mezza schermata di destra, risulta più compatta: l’immagine del profilo, assieme all’indirizzo e-mail associato all’account, sono stati raccolti all’interno di una tessera orizzontale.

Questa tessera di base è “compressa” ma, selezionando la freccia rivolta verso il basso che si trova all’estrema destra, compariranno altre opzioni: gli eventuali altri account registrati sul dispositivo, l’opzione per aggiungere un altro account e l’opzione per gestire gli account sul dispositivo. Il pulsante “Gestisci il tuo account Google” rimane ma viene anch’esso racchiuso all’interno di una tessera orizzontale e spostato in basso.

Cambia anche un comportamento nelle impostazioni dell’account Google

Dalle immagini della precedente galleria avrete forse notato una differenza nell’elemento presente in sovrimpressione nell’angolo in basso a destra dell’avatar: invece dell’icona di una fotocamera, la nuova implementazione propone l’icona di una matita.

Il nuovo collegamento non rimanda più alla schermata per la modifica dell’immagine del profilo ma rimanda alla schermata per modificare le informazioni personali (e l’immagine del profilo è una delle opzioni disponibili).

Non abbiamo ancora idea di quando Google riuscirà ad effettuare il rollout su scala globale di questa novità ma, trattandosi di un rollout graduale lato server, non dovrebbero servire aggiornamenti di app e servizi affinché ciò avvenga. Vi aggiorneremo quando queste novità saranno disponibili su scala più ampia.