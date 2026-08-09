La build 2608 del canale Android Canary, che Google ha recentemente distribuito agli utenti Pixel che fanno parte di questo programma, ha anticipato grosse novità in arrivo sui dispositivi del colosso di Mountain View (e potenzialmente su tutti i dispositivi Android “puri”).

Alla lunga lista si aggiunge anche una piccola novità relativa all’app Terminale, quella può può trasformare lo smartphone in un PC portatile a tutti gli effetti, creando una macchina virtuale con Linux. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Google ha messo a punto una nuova icona per l’app Terminale

Il 2026 è stato un anno molto importante per Google sul fronte delle icone: vi abbiamo recentemente raccontato delle tre novità in distribuzione sui Pixel Watch ma, ampliando il raggio d’azione, a fine maggio è arrivato il redesign per tutte le app della suite Workspace.

Al parco di applicazioni del colosso di Mountain View che hanno ricevuto una nuova icona se ne aggiungerà presto un’altra, ovvero quella dell’app Terminale: nella versione integrata nella build 2608 del canale Android Canary, questo strumento dedicato agli sviluppatori dispone di una nuova icona.

La versione attuale, che è disponibile nella versione stabile di Android 17 e in tutte le beta delle successive versioni QPR1 e QPR2, presenta i simboli “>” e “_” in verde all’interno di uno sfondo scuro.

Come cambia la nuova icona disponibile nella build 2608 di Android Canary

La nuova icona disponibile nella build 2608 del canale Android Canary, protagonista anche nell’immagine di copertina, presenta un design molto più moderno e squadrato, sposando il recente stile di Google che prevede sfondo bianco ed elemento centrale.

In questo caso, l’elemento centrale è composto da due rettangoli arrotondati e sovrapposti, seppur sfalsati per l’inclinazione, con un rettangolo scuro dietro e un rettangolo gradiente verde azzurro davanti. Rimangono i simboli “>” e “_” ma cambiano font (più arrotondato) e colorazione (ora sono bianchi).

La nuova icona dell’app Terminale supporta le icone a tema e, di conseguenza, può cambiare colorazione sulla schermata iniziale nel caso in cui l’utente imposti lo stile “Minimal” per le icone (dall’app “Sfondo e stile”). L’app in sé, invece, non riceve modifiche.

In conclusione, segnaliamo che non è ancora possibile stabilire quando Google possa decidere di implementare su larga scala questa nuova icona: nel caso in cui il team di sviluppo dovesse includerla nella Beta 3 di Android 17 QPR2, è possibile che gli utenti debbano attendere solo dicembre 2026 per riceverla in forma stabile.