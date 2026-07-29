Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy S26 FE, nuovo smartphone che il colosso coreano sta preparando per conquistare gli utenti alla ricerca di un modello di fascia alta ma con un occhio di riguardo per il portafoglio, pur con la consapevolezza di rinunciare a qualche caratteristica premium.

Nelle scorse ore lo smartphone ha fatto la propria apparizione nel database di UL Demko, da cui emerge un interessante dettaglio relativo alla sua batteria, che potrà vantare il supporto alla ricarica rapida a 45 W.

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Le ultime anticipazioni su Samsung Galaxy S26 FE

Nella certificazione UL Demko per il supporto alla ricarica a 45 W viene indicata una serie di modelli di Samsung:

SM-S741W

SM-S741U1

SM-S741U

SM-S741B/DS

SM-S741B

SM-S741N

Ebbene, si tratterebbe di varie versioni di Samsung Galaxy S26 FE, device già apparso nei mesi scorsi con il codice prodotto SM-S741U nel database di Geekbench.

Stando a quanto è emerso dall’apparizione su Geekbench, il nuovo smartphone del colosso coreano dovrebbe poter contare su 8 GB di RAM, Android 17 e un processore a 10 core, che secondo le indiscrezioni potrebbe essere un chip Samsung Exynos 2500. Per quanto riguarda i risultati del test benchmark, Samsung Galaxy S26 FE ha ottenuto 2.426 punti in single core e 8.004 punti in multi core.

Al momento non vi sono informazioni su quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di questo nuovo modello Fan Edition anche se è probabile che il colosso coreano non apporti rivoluzioni rispetto a Samsung Galaxy S25 FE.

Per il lancio ufficiale sarà probabilmente necessario attendere l’autunno e sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare, soprattutto alla luce dei recenti aumenti che sempre più device stanno facendo registrare a causa della carenza di chip di memoria.