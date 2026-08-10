Torniamo ad occuparti del Google Play Store, lo store predefinito per app, giochi e libri dei dispositivi Android (dotati dei servizi Google), perché pare che Google abbia iniziato a distribuire una novità.

Alcuni utenti hanno infatti ricevuto la prima funzione “sperimentale” di Play Labs, la funzione che abbiamo sentito nominare per la prima volta il mese scorso quando era in fase di lavorazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Google: sul Play Store arriva la funzione sperimentale “Expand Everything”

Il mese scorso è emerso che Google stesse preparando la funzione Play Labs per il Google Play Store. Nonostante non fossero saltati fuori molti dettagli al riguardo, questa funzione era stata inquadrata come contenitore per le funzionalità sperimentali dello store, alla stregua di come già avviene con i “Labs” su altre app del colosso di Mountain View.

Come anticipato in apertura, questa novità sembra essere ora in rollout almeno per alcuni utenti: l’utente @sameera_s_w ha condiviso su Telegram (via Android Authority) uno screenshot che la mette in mostra, evidenziando la prima funzione sperimentale messa a punto dal team di sviluppo, chiamata Expand Everything (lett. “Espandi tutto”).

Espandi tutto Espandi tutti i risultati nella pagina di ricerca per impostazione predefinita per ottenere tutte le informazioni di cui hai bisogno sulle app e sui giochi che stai cercando.

A cosa serve la prima funzione sperimentale di Play Labs

La descrizione di Expand Everything è già di per sé abbastanza eloquente circa l’obiettivo di questa funzione sperimentale. Normalmente, i risultati di ricerca del Google Play Store mostrano una freccia rivolta verso il basso accanto a logo e nome dell’app: toccando questa freccia, vengono mostrate alcune informazioni sull’app stessa.

Attivando Expand Everything, invece, i risultati di ricerca vengono mostrati “espansi” per impostazione predefinita, ovvero come se l’utente avesse effettuato un tap sulla suddetta freccia per ciascuna voce. Il seguente video mostra la funzione sperimentale in azione.

Per quanto possa tornare utile per scoprire i dettagli su tutte le app che vengono mostrate come risultato della ricerca, con la funzione Expand Everything attiva diventa tutto più confusionario, con meno risultati mostrati nella stessa schermata.

A ogni modo, per attivare Expand Everything è necessario effettuare un tap sull’avatar dell’account Google e accedere alla nuova sezione Play Labs che non sembra essere ancora ampiamente disponibile. Non è nemmeno chiaro in quali Paesi possa essere messa a disposizione degli utenti: probabilmente ne sapremo di più quando il rollout coinvolgerà un numero maggiore di utenti.

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Come verificare di avere installato l’ultima versione del Google Play Store

Per verificare che sul vostro smartphone Android sia installata l’ultima versione disponibile del Google Play Store, vi basterà accedervi, effettuare un tap sull’avatar in alto a destra (l’icona del vostro account Google) e poi seguire il percorso “Impostazioni > Informazioni > Aggiorna Play Store”.

Anche nel caso in cui abbiate installato sul vostro dispositivo l’ultima versione disponibile del Google Play Store, potreste ancora non vedere la novità appena discussa: questo perché, come anticipato, il rilascio sembra non essere ancora stato avviato su larga scala; potrebbero volerci giorni (o addirittura settimane) affinché ciò avvenga.