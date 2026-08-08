Organizzare un viaggio può diventare un secondo lavoro. Tra conferme di volo da recuperare, distanze da calcolare tra una tappa e l’altra e recensioni di ristoranti da spulciare, la mole di lavoro cresce in fretta.

Ebbene, per fortuna Gemini, l’assistente AI di Google, può alleggerire questo carico, aiutando gli utenti a costruire itinerari personalizzati con molto meno stress.

A differenza di un semplice motore di ricerca, infatti, Gemini può connettersi direttamente a Google Maps, Hotel e Voli per costruire percorsi di viaggio altamente personalizzati, basandosi su dati reali e sulle preferenze specifiche di ciascun utente. Ma come funziona?

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La raccolta dei dati in tempo reale

Sul blog di Google viene condiviso un esempio piuttosto interessante. Immaginiamo di dover organizzare un viaggio a Kyoto. Servono voli, alloggi, prenotazioni per i ristoranti e naturalmente qualche idea su cosa fare una volta arrivati. Il primo passo di Gemini consiste nell’attingere all’intero set di dati di Google per ottenere informazioni accurate e aggiornate sulla realtà del momento.

Il sistema raccoglie infatti dati in tempo reale (posizioni geografiche, recensioni, prezzi e molto altro) direttamente da Google Maps, Voli e Hotel. A questo si aggiunge ispirazione visiva e consigli pratici provenienti dai contenuti dei creator su YouTube. Inoltre, richiamando l’app Viator all’interno di Gemini, è possibile esplorare e prenotare tour, attività ed escursioni curate da esperti del settore.

L’individuazione dei consigli più adatti

Una volta raccolti i dati, Gemini li combina con un’intelligenza artificiale avanzata per trasformarli in suggerimenti di viaggio su misura.

Il sistema utilizza le informazioni fornite direttamente nella richiesta dell’utente, che si tratti di elementi di base, come la destinazione e le date del viaggio, oppure di dettagli più specifici, come la ricerca di locali per la colazione poco conosciuti vicino alla stazione. Se poi si attiva la funzione Personal Intelligence nelle app Google (tra cui Gmail, Foto, Ricerca e YouTube) Gemini può integrare in modo proattivo interessi, preferenze e vincoli personali dell’utente.

Grazie a Personal Intelligence, il sistema collega in modo sicuro le informazioni sparse tra le diverse app Google, le conversazioni precedenti e le istruzioni personalizzate impostate dall’utente. Questo gli permette di offrire suggerimenti realmente calibrati, ad esempio proponendo ristoranti in linea con le foto di piatti salvate su Google Foto o con i video di viaggio cercati su YouTube. Il sistema può inoltre fare riferimento a prenotazioni già effettuate, recuperando dettagli di voli, hotel e ristoranti direttamente dalle email presenti su Gmail.

Chiedendo a Gemini di ricordare i propri interessi e le scelte fatte in passato, è possibile ricevere suggerimenti di nuove mete perfettamente in linea con i propri gusti. Il sistema arriva persino a individuare schemi ricorrenti nell’uso delle diverse app Google per suggerire quale potrebbe essere la prossima destinazione ideale.

La costruzione dell’itinerario

Gemini è in grado di comprendere come i diversi elementi di un viaggio (posizioni, tempi di percorrenza, impegni già fissati e preferenze personali) si intreccino tra loro. Per questo, quando gli si chiede di costruire un itinerario, il risultato è un piano coerente che tiene conto di tutti questi vincoli contemporaneamente.

Il sistema può creare percorsi personalizzati e raggruppare le attività per quartiere, rendendo gli spostamenti più efficienti. Grazie a Personal Intelligence, inoltre, può costruire l’itinerario intorno agli impegni già presi, incrociando orari e luoghi prima di inserirli nella pianificazione complessiva.

C’è poi Gemini Spark, l’agente AI personale disponibile 24 ore su 24, capace di mettere ordine anche nella casella di posta. Basta chiedergli di monitorare Gmail: quando emergono elementi legati al viaggio (come tour prenotati, voli e hotel) il sistema lavora in background, costruendo automaticamente un documento Google con l’itinerario completo del viaggio.

La rifinitura degli ultimi dettagli

Il lavoro di Gemini può estendersi anche agli aspetti più pratici e meno piacevoli dell’organizzazione, aiutando a definire ogni dettaglio del viaggio.

Gemini Spark, ad esempio, può occuparsi di compiti ripetitivi come confrontare le offerte di noleggio auto o stilare una lista per i bagagli. Si occupa della ricerca, risparmiando all’utente la fatica di destreggiarsi tra decine di schede aperte nel browser o di controllare ossessivamente le previsioni meteo. Al termine dell’analisi, propone le opzioni migliori, lasciando comunque all’utente la decisione finale.

Il sistema è persino in grado di utilizzare Chrome per navigare sul sito della compagnia aerea preferita, cercare voli e iniziare a compilare i dati necessari alla prenotazione, lasciando all’utente solo l’ultimo passaggio, quello del clic sul tasto Prenota. Gemini Spark può inoltre aiutare a trovare e prenotare alloggi e gestire le prenotazioni per i ristoranti. E se gli viene data l’autorizzazione necessaria, può persino inviare via email l’itinerario definitivo a tutti i compagni di viaggio, così che ognuno sia al corrente del programma.