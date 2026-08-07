Google ha recentemente rilasciato la build 2608 su tutti i Pixel registrati al canale Android Canary e, tra le grandi novità di cui vi abbiamo parlato, ce n’è una che punta a migliorare l’esperienza utente sugli smartphone pieghevoli.

Nello specifico, il colosso di Mountain View ha iniziato a testare una nuova funzionalità chiamata App Handle che, sulla carta, dovrebbe offrire agli utenti un multitasking più fluido e flessibile. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Android Canary: la build 2608 anticipa una novità per i pieghevoli

Come anticipato in apertura, con la build 2608 del canale Android Canary è arrivata la funzione App Handle che può essere testata da coloro che dispongono di un Pixel pieghevole.

La novità è stata “annunciata” tramite un post su X dall’ex insider (e ora dipendente Google del team Android) Mishaal Rahman, che ne ha spiegato il funzionamento e ne ha mostrato un esempio: la funzione permette di effettuare un’operazione di trascinamento per modificare la visualizzazione dell’app da schermo intero, schermo diviso o visualizzazione in bolla.

L’esempio condiviso mostra l’app Calcolatrice che viene posizionata in questo “app handle”, una sorta di evoluzione delle bolle disponibile a destra della taskbar. Selezionando l’icona su questa barra, l’app viene aperta in una finestra pop-up sul lato destro dello schermo; dal menù contestuale che compare selezionando la maniglia, viene poi aperta a schermo intero; trascinando la maniglia viene poi spostata sul lato destro dello schermo in vista affiancata con Google Chrome che poi viene messo a schermo intero.

Quando arriverà questa funzione?

Questa potenzialità per gli smartphone pieghevoli è momentaneamente disponibile solo sui Pixel che eseguono la build 2608 del canale Android Canary e non sappiamo quando possa essere implementata su altre versioni di Android, a partire dalle Beta.

La Beta 2 di Android 17 QPR2 non include questa novità, quindi dovremo almeno attendere la prossima Beta 3 per capire quanto il rilascio in forma stabile sia lontano. Infine, non abbiamo ancora modo di stabilire se si tratti di una novità pensata per tutti gli smartphone pieghevoli o se rimarrà un’esclusiva dei Pixel pieghevoli.