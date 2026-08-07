La build 2608 recentemente distribuita sui Pixel che fanno parte del canale Android Canary ci ha permesso di scoprire alcune novità molto interessanti che Google sta “cucinando” per i suoi dispositivi: ad esempio, vi abbiamo raccontato del pannello dei riquadri delle impostazioni rapide personalizzabile, della funzione AI Clocks e della funzione blocco dell’app.

Dal codice sorgente della build, è tuttavia emerso che il colosso di Mountain View stia preparando dietro le quinte un’altra interessante novità che consentirà agli utenti Pixel di personalizzare la visualizzazione delle icone di notifica nella barra di stato. Scopriamo tutti i dettagli.

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Google sta preparando una nuova potenzialità per i Pixel

Analizzando il codice sorgente della build 2608 del canale Android Canary, il noto insider AssembleDebug ha individuato alcune stringhe di codice molto interessanti che fungono da indizio per una nuova funzionalità che Google sta mettendo a punto per i suoi Pixel (via Android Authority).

<string name=”notification_icons_category”>Notification icons</string>

<string name=”notification_icons_status_visibility_toggle_purpose”>Control visibility of notification icons in the status bar (e.g. show all, hide silent, or show none).</string>

<string name=”status_bar_notification_icons_hide_silent”>Priority only</string>

<string name=”status_bar_notification_icons_hide_silent_summary”>Show priority notifications only</string>

<string name=”status_bar_notification_icons_show_all”>All</string>

<string name=”status_bar_notification_icons_show_all_summary”>Show all notification icons</string>

<string name=”status_bar_notification_icons_show_none”>None</string>

<string name=”status_bar_notification_icons_show_none_summary”>Show no notification icons</string>

Cosa ci dicono queste stringhe di codice?

Queste stringhe di codice suggeriscono i lavori in corso per una funzione che consentirà agli utenti di nascondere le icone di notifica dalla barra di stato ed essa si concretizzerà tramite un nuovo interruttore chiamato Icone di notifica che verrà aggiunto alle impostazioni, probabilmente nella sezione “Notifiche”.

Questo interruttore, quando attivato, proporrà agli utenti tre differenti opzioni tra cui scegliere: Tutte (mostra le icone di notifica per ogni notifica ricevuta), Solo prioritarie (mostra solo le icone delle app con notifiche prioritarie, ovvero quelle importanti o urgenti), Nessuno (non verrà mostrata alcuna icona di notifica).

Sostanzialmente, con questa aggiunta, Google cercherà di fare in modo che i Pixel (e probabilmente anche gli altri dispositivi che sfruttano una versione “pura” di Android) di pareggiare i conti con quanto offerto da altri produttori di smartphone (come Samsung, OnePlus e Xiaomi) che offrono già qualcosa di simile.