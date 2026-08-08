Con i Pixel 11, il cui lancio è in programma tra pochissimi giorni, Google dovrebbe portare al debutto le solite novità software “esclusive” che caratterizzano i nuovi modelli e quest’anno sono attese la possibilità di regolare il volume della suoneria direttamente dal selettore della suoneria e le funzioni IA Conversation Capture e Assistenza Proattiva.

Proprio su quest’ultima funzionalità, di cui si parla già da tempo e che dovrebbe alla fine configurarsi come evoluzione e ampliamento di Magic Cue, un’altra funzione IA che era stata introdotta lo scorso anno come esclusiva dei Pixel 10, sono recentemente emersi nuovi dettagli.

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Assistenza Proattiva dei Pixel 11 continua a prendere forma

Magic Cue è una delle principali funzioni di intelligenza artificiale che Google ha lanciato ad agosto 2025 con i Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold. Essa, mai arrivata in Italia (è rimasta esclusiva degli Stati Uniti), si preoccupa di mostrare agli utenti informazioni rilevanti e suggerire azioni utili quando necessario.

La funzione è stata aggiornata durante il Google I/O 2026 con l’integrazione delle app di terze parti e un design rivisto (abbiamo visto il tutto in azione) ma, già da un mese, sappiamo che potesse essere destinata a cambiare nome.

Un paio di app del colosso di Mountain View avevano indicato che, in futuro, essa sarebbe stata “sostituita” da una inedita funzione di Gemini avvistata nel mese di aprile, chiamata Assistenza Proattiva, che sta ricevendo gli ultimi ritocchi prima del debutto.

Sono emerse le schermate di configurazione

Analizzando la versione 17.47.17 beta di App Google, casa delle funzioni di intelligenza artificiale sui dispositivi Android, il noto insider AssembleDebug ha scoperto nuove evidenze sullo stato dei lavori di Assistenza Proattiva (via Android Authority).

Alcune schermate di configurazione, che attualmente sono previste solo per gli smartphone della gamma Google Pixel 11 e quindi non risultano visibili per gli altri utenti, suggeriscono che Assistenza proattiva si configurerà come un sistema per mostrare informazioni utili in modo contestuale rispetto al contenuto dello schermo.

La funzione non dovrebbe sostituire Magic Cue ma affiancarla

In realtà, a detta dell’insider, Assistenza Proattiva potrebbe non essere destinata a sostituire del tutto Magic Cue, dato che la funzione Conversation Capture che abbiamo citato in apertura dovrebbe sfruttare proprio Magic Cue.

È molto probabile che per avere un quadro completo della situazione dovremo attendere il lancio ufficiale dei Pixel 11 che avverrà alla mezzanotte italiana del 13 agosto (l’evento Made by Google si svolgerà il 12 agosto a New York alle 16 ore locali).

Resta infine da capire se Assistenza Proattiva sia pensata da Google come funzione destinata a rimanere esclusiva dei Pixel 11 (e modelli successivi), come avvenuto con Magic Cue che è rimasta esclusiva dei Pixel 10 (e modelli successivi), o se il colosso di Mountain View deciderà di fare un regalo anche agli utenti in possesso dei Pixel di alcune delle precedenti generazioni.