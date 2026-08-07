Nelle ultime ore TIM ha reso disponibile sul proprio sito la nuova sezione eSIM Travel, con cui permette ai nuovi clienti di richiedere online una eSIM dedicata ai viaggi, attivando direttamente una delle offerte per il roaming all’estero della gamma TIM in Viaggio Pass, comprensiva di minuti, SMS e Giga.

Tutto questo accade in momento in cui il mercato delle eSIM da viaggio è già piuttosto affollato, come avevamo raccontato lo scorso luglio parlando di come i prezzi delle soluzioni dedicate al roaming stiano scendendo mentre i Giga inclusi continuano a crescere, complice anche la concorrenza sempre più agguerrita delle eSIM globali di terze parti.

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Una eSIM TIM a tutti gli effetti e non un prodotto separato

A partire dal 4 agosto, nella sezione Estero del sito TIM è stata inserita una pagina dedicata alle nuove eSIM Travel, permettendo così anche a chi non è già cliente mobile TIM di attivare una nuova eSIM sottoscrivendo soltanto un’offerta per il roaming all’estero.

A differenza di quanto si possa pensare però non è una Travel eSIM dedicata fornita tramite un partner terzo, come fanno invece altri operatori, ma di una normale eSIM TIM ricaricabile su cui viene attivata direttamente una delle offerte roaming della gamma TIM in Viaggio Pass, a partire da 19,99 euro per 7 o 30 giorni, normalmente già attivabili dai clienti esistenti.

Nella pagina eSIM Travel è possibile selezionare il Paese che si intende visitare, così da visualizzare le offerte TIM in Viaggio Pass in cui è incluso quel Paese specifico, tra cui scegliere quella da attivare sulla nuova eSIM. Oltre al costo dell’offerta scelta, al momento della sottoscrizione il cliente dovrà pagare anche il costo della nuova eSIM TIM, pari a 10 euro una tantum, come avviene normalmente per le nuove attivazioni.

Le nuove eSIM Travel proposte sul sito TIM non sono quindi altro che eSIM TIM nazionali, sulle quali è possibile attivare solo un nuovo numero, senza poter richiedere contestualmente la portabilità, sottoscrivendo una delle offerte roaming della gamma TIM in Viaggio Pass senza attivare anche un’offerta nazionale.

Le eSIM Travel possono comunque essere utilizzate anche in Italia, ma con la tariffa a consumo TIM Base 25 New attivata di default, normalmente a 3,99 euro al mese con primo mese gratuito, gratuita del tutto per le linee che hanno già attiva un’offerta con addebito ricorrente che include minuti e Giga. Oltre alla tariffazione a consumo, per usare la eSIM anche in Italia si può comunque decidere di attivare un’offerta nazionale TIM vera e propria.

Come funziona l’attivazione online, anche con SPID

Per chi non fosse ancora familiare col concetto di eSIM, questa è una SIM digitale che permette di attivare un piano cellulare sul proprio dispositivo senza dover usare una classica schedina fisica, e svolge la stessa funzione della SIM tradizionale identificando il profilo del cliente e consentendo l’accesso alla rete dell’operatore.

Proseguendo con la sottoscrizione online viene richiesto di inserire i propri dati per acquistare la nuova eSIM insieme all’offerta TIM in Viaggio Pass scelta: una volta concluso l’acquisto, il QR Code arriva direttamente via email.

Come già avviene normalmente per chi acquista una eSIM TIM online, l’identificazione dell’intestatario può avvenire tramite video identificazione oppure con SPID, che riduce ulteriormente i tempi, dato che una volta ricevuto il QR Code via email non serve attendere la verifica manuale del video da parte di un operatore, ma effettuando l’accesso la eSIM risulta attiva subito o nel giro di poche ore.

Come indicato sul sito, per attivare la nuova eSIM basta scaricare l’app MyTIM, cliccare su Attiva SIM dalla pagina di login o dal menu, e procedere all’attivazione tramite video identificazione o SPID, per poi scansionare il QR Code ricevuto via email e installare la eSIM sul proprio smartphone.

Vi ricordiamo infine che le offerte TIM in Viaggio Pass dedicate al roaming possono essere attivate e utilizzate anche in un momento successivo, al primo utilizzo effettivo all’estero, ma comunque entro il 28 febbraio 2027.

Al termine del periodo di validità, 7 o 30 giorni a seconda dell’offerta scelta, l’opzione si disattiva automaticamente, e il cliente potrà comunque richiederne la riattivazione in un secondo momento. In caso di esaurimento totale o parziale di minuti, SMS e Giga inclusi, l’opzione resta riattivabile anche prima della scadenza naturale, ma in quel caso eventuali risorse residue della precedente attivazione vengono azzerate.