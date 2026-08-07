507,70€ per un flagship con Snapdragon 8s Gen 4, quattro fotocamere da 50MP e il leggendario sistema Glyph Matrix sul retro. Nothing Phone (3) in versione 12GB + 256GB White tocca oggi su Amazon uno sconto che sfiora il 40% rispetto al prezzo di listino: difficile ignorarlo.

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Nothing Phone (3): glyph matrix, quad-50MP e chipset flagship in un design unico

Nothing Phone (3) non è uno smartphone che passa inosservato, e non solo per l’estetica. È il primo dispositivo della casa britannica a montare un processore di fascia alta vera, lo Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (processo a 4 nm), abbinato a 12GB di RAM e 256GB di storage interno. Prestazioni da flagship, senza compromessi.

Il display è un AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione QHD (1260×2800 pixel), refresh rate a 120Hz, tecnologia HDR10+ e una luminosità di picco che arriva a 4500 nit. Guardare contenuti su questo schermo è un’esperienza visiva di alto livello.

Il sistema fotografico è il vero salto generazionale:

50MP fotocamera principale con sensore Omnivision OV50H e OIS

fotocamera principale con sensore Omnivision OV50H e 50MP ultra-grandangolo Samsung S5KJN1

ultra-grandangolo Samsung S5KJN1 50MP teleobiettivo periscopico Samsung S5KJN5 con zoom ottico 3x e fino a 60x digitale

teleobiettivo periscopico Samsung S5KJN5 con e fino a 50MP fotocamera frontale per selfie e videochiamate

Quattro obiettivi, tutti da 50MP: una scelta rara anche nel segmento premium. La registrazione video arriva fino al 4K.

La batteria in tecnologia silicio-carbonio da 5.150 mAh garantisce un’autonomia dichiarata di 24 ore, con ricarica rapida cablata a 65W, wireless a 15W e persino la ricarica wireless inversa.

La vera firma estetica è però il Glyph Matrix: un piccolo schermo circolare a matrice sul retro del dispositivo, che sostituisce le tradizionali strisce LED dei modelli precedenti. Non è solo decorativo: mostra notifiche, stati e persino informazioni in tempo reale in modo completamente nuovo.

Software: Android 15 con Nothing OS 4.0, aggiornamento garantito fino ad Android 16. Le funzioni AI integrate, tra cui Essential Key ed Essential Space, organizzano automaticamente contenuti e suggerimenti. La certificazione IP68 completa il quadro, insieme a connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, eSIM e sensore biometrico in-display.

Quasi 340€ di risparmio: i numeri dell’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Nothing Phone (3) 12GB+256GB White è 849,00€. Su Amazon.it è attualmente disponibile a 507,70€, con uno sconto del 40% e un risparmio netto di 341,30€. Un’opportunità non da poco su un dispositivo lanciato nel luglio 2025 che non ha ancora un successore annunciato.

L’offerta riguarda la variante White nella configurazione 12GB + 256GB, venduta e spedita da Amazon. La disponibilità potrebbe variare, quindi conviene non temporeggiare troppo.

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