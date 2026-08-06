Google ha da poche ore annunciato importanti novità per Ask Maps, l’integrazione di Gemini sotto forma di chatbot all’interno di Google Maps, che arrivano a cinque mesi di distanza dalla sua prima introduzione.

La funzione, inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti, viene estesa a più Paesi ma solo in lingua inglese. Inoltre, riceve nuove potenzialità, già emerse il mese scorso mentre erano in fase di sviluppo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Google Maps: Ask Maps si espande e guadagna nuove potenzialità

Tramite un post dedicato sul blog ufficiale, come anticipato in apertura, Google ha annunciato importanti novità per Ask Maps, definita come la più grande trasformazione di Google Maps negli ultimi dieci anni.

“Siamo entusiasti di vedere come Ask Maps stia aiutando le persone a utilizzare Mappe in modi completamente nuovi: dalla ricerca di un ristorante con un’atmosfera piacevole ma abbastanza tranquillo per conversare, alla pianificazione di un itinerario panoramico in moto di tre ore. Partendo da queste basi, stiamo rendendo Ask Maps ancora più utile con nuove funzionalità di interazione, informazioni sui trasporti in tempo reale, Personal Intelligence e contributi conversazionali, per consentirti di fare di più.”

La prima novità è l’espansione a più Paesi di Ask Maps che all’inizio è stato messo a disposizione esclusivamente degli utenti statunitensi. Stando a quanto diffuso da Big G, il servizio è ora in fase di implementazione anche in Australia, Brasile, Canada, Giappone, Indonesia, Messico e in oltre 150 Paesi e territori ma solo in lingua inglese.

Nuove funzioni di interazione e “scoperta”

A inizio luglio era emerso che le capacità agenziali di Gemini su Google Maps sarebbero potute presto aumentate con una novità: parliamo della possibilità di ordinare cibo per conto dell’utente, ora ufficiale all’interno dell’app come parte di Ask Maps.

Gli utenti dovranno semplicemente chiedere all’assistente integrato di ordinare cibo da asporto “da ritirare al ritorno a casa” ed esso troverà i ristoranti aperti lungo il percorso seguito solitamente dall’utente (e terrà conto anche dei luoghi preferiti dell’utente) che offrono il piatto desiderato; il piatto verrò aggiunto al carrello e l’utente dovrà semplicemente rivedere e completare l’ordine.

Le nuove funzioni di interazione e “scoperta”, tuttavia, non si fermano alla sola possibilità di ordinare del cibo. L’app consente infatti di scoprire rapidamente le informazioni più recenti anche sugli hotel e sugli eventi locali.

“Per la conferenza della prossima settimana nel centro di Miami, trovami un hotel a un prezzo ragionevole, con ottime recensioni e un’atmosfera artistica, a pochi passi da una palestra e da ristoranti”.

Ask Maps si preoccuperà di confrontare i prezzi in tempo reale e verificare la disponibilità di alloggi per conto dell’utente, mostrandogli una serie di soluzioni ritenute “ideali”. Per quanto concerne la scoperta di eventi nelle vicinanze, l’assistente è in grado di mostrare concerti, spettacoli comici e molto altro, proponendo all’utente persino i link per acquistare i biglietti.

Integrazione con Personal Intelligence per risposte più pertinenti

Da un paio di settimane sapevamo che Google Maps stesse per accogliere le potenzialità della Personal Intelligence di Gemini e il tutto si è concretizzato con questo annuncio da parte del colosso di Mountain View.

Gli utenti possono quindi scegliere di sfruttare Personal Intelligence per collegare Ask Maps (in modo sicuro) alla propria casella di posta elettronica Gmail e, in futuro, anche ad altre app della Big G come Google Calendar per far sì che i consigli forniti da Ask Maps tengano conto delle prenotazioni esistenti e siano dunque contestuali, senza che l’utente debba più specificare i propri piani.

Attivando la cronologia delle conversazioni, inoltre, Ask Maps potrà memorizzare le conversazioni precedenti e consentirà agli utenti di riprendere una vecchia conversazione semplicemente ponendo una domanda inerente ad essa; Google Maps, a quel punto, mostrerà immediatamente i suggerimenti forniti in precedenza.

Informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico

Ask Maps è in grado di fornire informazioni in tempo reale come il traffico previsto per un tragitto, la presenza di lavori in corso/incidenti lungo il percorso, l’affollamento di un negozio o di un ristorante prima di uscire.

Con il nuovo aggiornamento, la funzione è in grado di fornire informazioni in tempo reale anche riguardo il trasporto pubblico con un nuovo widget dedicato ai trasporti integrato in Ask Maps che tiene informati gli utenti in tempo reale (minuto per minuto) sui ritardi di treni, metropolitane, autobus e traghetti.

I contributi degli utenti su Google Maps diventano conversazionali

Google ha infine semplificato la condivisione degli aggiornamenti legati ai luoghi, quelli che vengono definiti come i “contributi” degli utenti della community. D’ora in avanti, gli utenti potranno suggerire modifiche direttamente da Ask Maps e dalla scheda Pubblica.

Sfruttando Ask Maps, gli utenti potranno addirittura caricare l’immagine di un’insegna e sarà Gemini a individuare le informazioni; nel caso in cui vi fossero differenze con le informazioni attualmente disponibili per quel luogo su Maps, l’assistente chiederà all’utente conferma per aggiornare le informazioni (che poi verranno verificate in termini di accuratezza).

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Disponibilità di queste novità di Ask Maps su Google Maps

Arrivati alla conclusione, non ci resta che parlare della disponibilità di queste nuove funzioni potenziate dall’intelligenza artificiale di Gemini che vanno ad arricchire ulteriormente l’esperienza utente con Ask Maps su Google Maps:

Nuove funzioni di interazione e scoperta – ora disponibili negli Stati Uniti; saranno estese ad altri Paesi prossimamente. La possibilità di ordinare cibo per conto l’utente è inizialmente disponibile con Square e Toast ma sarà presto disponibile anche con Uber Eats.

– ora disponibili negli Stati Uniti; saranno estese ad altri Paesi prossimamente. Personal Intelligence in Google Maps – ora disponibile ovunque sia disponibile Ask Maps .

– ora disponibile ovunque sia disponibile . Widget per il trasporto pubblico in tempo reale – ora disponibile ovunque sia disponibile Ask Maps .

– ora disponibile ovunque sia disponibile . Contributi tramite conversazione – ora disponibili negli Stati Uniti; saranno estese ad altri Paesi prossimamente.