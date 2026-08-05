HyperOS 4 è in lavorazione da un po’ ormai, e l’aggiornamento è atteso nei prossimi mesi per parecchi dispositivi a marchio Xiaomi, REDMI e POCO. Prima del rilascio finale è previsto un programma beta, e a quanto sembra quest’ultimo potrebbe partire a brevissimo: diamo un’occhiata ai presunti piani del produttore cinese al riguardo.

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Spuntano i piani di Xiaomi per il rilascio della beta di HyperOS4

Come abbiamo visto, Xiaomi ha già iniziato il rilascio di Android 17 per alcuni dispositivi, anche in Europa, ma la nuova release del robottino sta per ora arrivando con HyperOS 3.3. Questa versione va ad aggiornare la base di Android e a preparare i dispositivi per HyperOS 4, che introdurrà molte più novità più avanti nel corso dell’anno.

In base a quanto riferito da CoolAPK (via Ximitime), Xiaomi inizierà proprio oggi, 5 agosto, a rilasciare i teaser relativi ad HyperOS 4 e ad aprire le registrazioni, con l’evento di lancio previsto per domani, 6 agosto. La fonte sostiene che la beta verrà poi rilasciata il giorno successivo, 7 agosto, ma non si sbilancia oltre e non cita i modelli coinvolti o ulteriori dettagli. Naturalmente tutto questo resta da prendere con la dovuta cautela: la bella notizia è che non dovremo aspettare molto per verificare la correttezza delle anticipazioni. Le date dovrebbero riguardare la sola Cina: a livello globale potremmo essere costretti ad attendere qualche settimana in più.

Come abbiamo visto in queste settimane, HyperOS 4 dovrebbe offrire passi avanti in ambito IA, modifiche ad alcuni elementi dell’interfaccia utente (come icone ridisegnate), una maggiore disponibilità del “Liquid Glass”, animazioni di sistema rielaborate e una maggiore velocità e reattività del sistema operativo. In più, la nuova release dovrebbe introdurre combinazioni di colori per le icone, effetti di luce e suoni di sistema a tema Leica, un elemento di interfaccia dinamico nella parte superiore dello schermo per l’assistente AI di Xiaomi e per le notifiche in tempo reale, widget impilati e cambiamenti per le notifiche nella schermata di blocco.

Se quanto trapelato si rivelerà corretto, non dovremo attendere molto per saperne di più. Quanto state aspettando HyperOS 4 sul vostro smartphone Xiaomi, REDMI o POCO?